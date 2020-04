Hannover

Durch die Corona-Krise geraten die Milchpreise unter Druck. Während die Bauern ihre Produktion erhöht haben, schrumpft bei vielen Molkereien der Absatz, weil die Nachfrage aus der Gastronomie weggebrochen ist und auch der Export schwächelt. Der vom Kieler Institut für Ernährungswirtschaft für den Monat März errechnete Rohstoffwert für Milch ist gegenüber dem Vormonat um fast 10 Prozent auf 32,1 Cent je Kilogramm gefallen – die Tendenz an den Milchbörsen für die nächsten Monate zeigt weiter nach unten. „Das könnte ein Sturzflug werden“, sagte Hans Foldenauer vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM).

Aktuell ist der Markt durcheinander, denn es gibt auch Gewinner der Krise: So kommen Molkereien, die vor allem Supermärkte und Discounter beliefern, mit der Produktion kaum nach. „Die Aufträge aus dem Einzelhandel sind derzeit doppelt so hoch wie in einer üblichen Woche um diese Zeit“, sagte ein Sprecher des Deutschen Milchkontors in Bremen, der größten deutschen Molkereigenossenschaft. Besonders gefragt seien haltbare Milch, Sahne, Butter und Käse. An Hamsterkäufen liege das nur bedingt, heißt es im Handel. Die Kunden seien mehr zu Hause, arbeiteten im Homeoffice und kochten selbst, statt in Kantinen zu essen.

Export scheitert auch an Lieferschwierigkeiten

Molkereien hingegen, die überwiegend die Gastronomie beliefern, verzeichnen massive Einbrüche, da Hotels, Fast-Food-Ketten und Restaurants geschlossen sind. Auch der Export bereitet Probleme – unter anderem wegen Schwierigkeiten bei der Logistik. Abfertigungen an den Grenzen dauerten länger, Container könnten zum Teil nicht wie geplant entladen werden, oder sie kehrten nicht zurück und fehlten für weitere Lieferungen, heißt es in der Branche. Falls es zu einer globalen Rezession komme, könne zudem die Kaufkraft generell sinken – und damit die internationale Nachfrage, schreibt die niederländische Rabobank in einer aktuellen Studie.

Um den Preisverfall zu stoppen, hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) an den für Landwirtschaft zuständigen EU-Kommissar Janusz Wojciechowski appelliert, erneut die private Lagerhaltung für Magermilchpulver finanziell zu unterstützen. Bei der letzten Krise auf dem Milchmarkt hatte Brüssel bis 2017 insgesamt 380.000 Tonnen Magermilchpulver angekauft. Erst seit Sommer vergangenen Jahres sind die Lager wieder leer – der Milchpreis hatte sich bis dahin von 26 Cent je Kilogramm im Sommer 2016 auf 34 Cent erholt.

Milchviehhalter fordern Strafgebühr

Viele Bauern stehen der Lagerhaltung auf EU-Kosten hingegen skeptisch gegenüber. Dieses Instrument werde allenfalls eine geringe Wirkung für den Milchmarkt entfalten, sagte Elisabeth Waizenegger vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. „Außerdem haben die eingelagerten Pulvermengen nach der letzten Krise noch lange auf den Erzeugerpreis gedrückt und eine Markterholung verzögert.“ Auch der Milchviehhalter-Verband BDM plädiert dafür, dass die EU-Kommission stattdessen eine zeitlich befristete, verbindliche Begrenzung der Milchanlieferung einführt. „Wer sich nicht daran hält, muss eine Strafgebühr von mindestens 30 Cent je Liter zahlen“, sagte BDM-Sprecher Foldenauer.

Beim niedersächsischen Landvolk stößt diese Forderung auf wenig Gegenliebe. „Wir sollten auf die Verhältnismäßigkeit der Mittel achten“, sagte der für Milch zuständige Marktreferent Frank Feuerriegel. Derzeit gebe es keine allgemeine Milchkrise, sondern Verwerfungen am Markt. Die Molkereien in Niedersachsen zahlten aktuell noch stabile Preise. In dieser Situation ergebe es keinen Sinn, den Bauern über pauschale Strafgebühren Liquidität zu entziehen.

