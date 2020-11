Schulenburg

Die Angst um die eigenen Arbeitsplätze trieb sie vors Werktor: Beschäftigte der KS Huayu Bearbeitungs GmbH haben am Mittwochmittag vor dem Firmengelände an der Desbrocksriede in Schulenburg protestiert. Dem Automobilzulieferer droht der Verkauf – oder alternativ die Schließung des Standortes mit rund 100 Arbeitsplätzen Ende übernächsten Jahres.

Betroffen wären rund 100 Mitarbeiter und ihre Familien

Das Bild wirkte skurril, aber so sehen Kundgebungen in Corona-Zeiten aus: Mit roten Bannern und Gewerkschaftsfahnen, aber mit 1,50 Meter Abstand zueinander und Masken im Gesicht standen die Protestler auf dem Bürgersteig gegenüber dem Werktor. Einige Meter des ansonsten menschenleeren Fußwegs im Gewerbegebiet waren dafür sogar mit Flatterband abgesperrt. Flankiert wurde die Kundgebung von zwei geparkten Streifenwagen, mehrere Teilnehmer waren als Ordner ausgewiesen. Auf Bannern waren Solidaritätsnoten der Betriebsräte anderer Standorte zu lesen.

Nach Informationen des IG-Metall-Gewerkschaftssekretärs Frank Mannheim und des Betriebsratsvorsitzenden Torsten Lenz droht dem traditionsreichen Langenhagener Automobilzuliefererstandort das Aus. Ihnen zufolge hatte der Geschäftsführer von KS Huayu im Oktober angekündigt, dass der Standort verkauft werden solle. Falls sich dies nicht realisieren lasse, solle der Betrieb Ende 2022 geschlossen werden. Mittlerweile hätten auch die Anteilseigner, Rheinmetall Automotive und Hasco, die Pläne abgesegnet. Von Verkauf oder gar Schließung betroffen wären rund 100 Mitarbeiter. „Es hängen ja aber auch Familien mit dran. Wir sprechen also von 300 oder 400 Personen“, sagte Lenz.

KS Huayu liefert Motorteile an Audi , BMW und Porsche

Das Unternehmen KS Huayu Bearbeitungs GmbH war im Dezember 2015 entstanden. Deutlich bekannter ist in Langenhagen noch der Vorgänger, die Albert Hackerodt Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG. Dieses Unternehmen war rund 30 Jahre lang in Langenhagen ansässig gewesen und zuvor schon in Hannover.

Zum Hauptgeschäft der KS Huayu gehören das Bearbeiten von Motorblöcken, Zylindern und Zylinderköpfen – also Teile für Verbrennungsmotoren – für Porsche, BMW und Audi. Trotz der Wende zur E-Mobilität fehlt dem Betriebsratsvorsitzenden das Verständnis für die Pläne der Unternehmensführung. Man habe Aufträge, man arbeite in zwei, bald sogar in drei Schichten, schiebe teils Sonderschichten am Wochenende. „Wir können schnell und flexibel reagieren. Das war immer unsere Stärke“, sagte Torsten Lenz.

Auf Transparenten versichern andere Rheinmetall-Beschäftigte ihre Solidarität. Quelle: Frank Walter

Betriebsratsvorsitzender: „Wir sind hier gut aufgestellt“

Doch der Blick der Beschäftigten geht nicht zurück, sondern voraus: „Wir haben vor, für die Zukunft zu kämpfen. Wir wollen diesen Standort und alle Arbeitsplätze erhalten“, sagte der Betriebsratsvorsitzende. Man habe gute Fachleute, einen guten Maschinenpark – „wir sind hier gut aufgestellt“. Die Kundgebung am Mittwoch bezeichnete er nur als erste Aktion, weitere würden folgen – vorbehaltlich des Ergebnisses eines Gesprächs mit der Geschäftsführung am 10. Dezember.

Unterstützung sicherte den Beschäftigten Langenhagens SPD-Vorsitzender Tim Julian Wook zu: Seine Partei werde das Thema in die Stadtpolitik bringen. „Wir wollen uns für den Erhalt der Arbeitsplätze einsetzen. Ihr erwirtschaftet gute Gewinne, aber das reicht in Düsseldorf offenbar nicht aus“, sagte Langenhagens SPD-Chef – in Düsseldorf steht die Rheinmetall-Zentrale.

Langenhagens SPD-Vorsitzender Tim Julian Wook sichert den Beschäftigten Unterstützung zu. Quelle: Frank Walter

Rheinmetall-Sprecher berichtet von wachsendem Preisdruck

Laut eines Sprechers von Rheinmetall Automotive sehe sich der Standort Langenhagen mit einer deutlich rückläufigen Umsatzentwicklung für Zylinderkurbelgehäuse im Premiumsegment konfrontiert. Infolge der Corona-Pandemie hätten sich die Absatzprobleme verschärft. „Dies führt zu einem weiter wachsenden Wettbewerbs- und Preisdruck.“ Hinzu komme die Transformation in der Automobilindustrie, die auch die Zulieferunternehmen zwinge, sich entsprechend der neuen Marktverhältnisse zu positionieren und aufzustellen.

„Wir haben Verständnis für die Sorgen der Mitarbeiter am Standort Langenhagen, die auch in der heutigen Veranstaltung vor dem Werk ihren Ausdruck finden“, erklärte der Sprecher weiter. Zurzeit könne man im Hinblick auf die laufenden Prüfungen und Gespräche noch kein endgültiges Statement abgeben. „Sobald es zu einer gemeinsamen Entscheidung zwischen Unternehmensleitung, Arbeitnehmervertretern und der Gewerkschaft zur weiteren Entwicklung des Standortes gekommen ist“, werde man die Mitarbeiter und die Öffentlichkeit unverzüglich informieren.

