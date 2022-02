Lars Windhorst: Ihme-Zentrum in Hannover ist bald 400 Millionen Euro wert

Hannover

Lars Windhorst hat sich mit 374 Millionen Euro am Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beteiligt und in Hannover das Ihme-Zentrum gekauft. Bei beiden Investments läuft es aktuell nicht so gut wie erhofft. Im HAZ-Interview erklärt der Unternehmer, wie er seine Investments auswählt, warum ihn Insolvenzanträge nicht aus der Bahn werfen und wie seine Holding Tennor möglichst schnell schuldenfrei werden soll.

Was haben Hertha BSC und das Ihme-Zentrum gemeinsam, Herr Windhorst?

Interessante Frage. Beide Investments verbindet vor allem, dass sie sehr in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, viele Spekulationen auslösen und Gerüchte verursachen. So bringen sie im Verhältnis zu der ökonomischen Bedeutung, die sie für unsere Unternehmensgruppe haben, überproportional viel mediale Aufmerksamkeit mit sich.

Zu Ihrer Holding Tennor gehören auch so unterschiedliche Unternehmen wie die Dessous-Luxus-Marke La Perla, die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft oder der Medizintechnikspezialist Avatera. Gibt es einen roten Faden für Ihre Investments?

Nein. Das ist aber bei allen Private-Equity-Gesellschaften so, die Kapital einsammeln und es in Beteiligungen an Unternehmen investieren. Auch Marktführer wie Blackstone oder KKR fokussieren sich nicht auf bestimmte Branchen. Wir wählen unsere Investments nach Chancen und Gelegenheiten aus. Über die Hälfte unseres Portfolios ist in Technologiefirmen investiert, aus den Bereichen Internet, Software und Medizintechnik.

Der neue Teilhaber stellt sich vor: Lars Windhorst ist 2019 bei Hertha BSC eingestiegen. Quelle: dpa

Tennor ist nicht sehr transparent. Wie viele Firmen und Mitarbeiter gehören aktuell zu Ihrer Holding, in wie vielen Ländern sind Sie aktiv? Wie hoch sind die gesammelten Umsätze ihrer Beteiligungen? Wer sind die Gesellschafter?

Seit Anfang 2019 gehören mir fast 100 Prozent der Tennor-Anteile. Zu unserer Gruppe gehören einige Dutzend Beteiligungen, knapp die Hälfte davon ist in Deutschland beheimatet. Insgesamt beschäftigen die Unternehmen mehr als 10.000 Mitarbeiter. Alle Umsätze zusammengerechnet belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Euro.

Erst eine Art Wunderkind der Wirtschaft – dann zweimal Pleitier

Finanzinvestoren streben in der Regel an, ihre Beteiligungen nach ein paar Jahren mit Gewinn wieder zu verkaufen. Wie ist das bei Ihnen?

Wir können unternehmerischer und flexibler agieren und engagieren uns auch längerfristig, wo es Sinn macht. Avatera Medical ist dafür ein gutes Beispiel: Das Unternehmen haben wir im Sommer 2011 in Jena quasi auf einer grünen Wiese mit einer Million Euro Startkapital gegründet und sind heute – elf Jahre und eine halbe Milliarde Euro an Investitionen später – immer noch Mehrheitsgesellschafter.

Wie finanzieren Sie Ihre Investments? Wer sind Ihre Geldgeber?

Wir haben keine Investoren in der Tennor-Holding. Wie fast alle Private-Equity-Investoren nehmen wir auch Geld am Kapitalmarkt oder bei Banken auf, um es gewinnbringender anzulegen als es an Zinsen kostet. In den nächsten zwölf Monaten wollen wir die Tennor-Holding aber schuldenfrei machen – dann sollen die Unternehmen, an denen wir beteiligt sind, selbst entscheiden, ob sie Fremdkapital in Anspruch nehmen.

Kiellegung einer Bodensektion einer neuen Fähre: Die angeschlagene Flensburger Schiffbau-Gesellschaft hatte 2020 mit dem Neubau ihren ersten Auftrag seit dem Neustart unter der Regie der Tennor Holding erhalten. Quelle: Frank Molter

Liegt das auch daran, dass Sie zuletzt ins Zwielicht geraten sind, weil Tennor mit dem arabischen Investor Khadem al-Qubaisi Geschäfte gemacht haben soll, der inzwischen wegen Geldwäscherei zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden ist?

Eindeutig nein. Diese Medien-Geschichte war an den Haaren herbeigezogen und konstruiert: Es gab keine geschäftliche Verbindung von Tennor zu Khadem al-Qubaisi. Ich habe ihn höchstens ein oder zweimal bei Formel-1-Rennen getroffen. Wenn eine in Europa regulierte Bank mit Wertpapieren handelt, kann der Emittent dieser Papiere natürlich gar nicht kontrollieren, an wen diese Papiere weiterverkauft werden. Das war in unserem Fall nicht anders.

Sie galten mal als eine Art Wunderkind der Wirtschaft, auch weil Sie schon als 18-Jähriger den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl auf Auslandsreisen begleiten durften. Seit Sie später zweimal Pleite gegangen sind, haftet Ihnen in der Öffentlichkeit eher der Ruf eines windigen Geschäftemachers an. Lässt sich dieses Image noch korrigieren?

Wie bei den meisten Unternehmerkarrieren ist die Entwicklung auch bei mir nicht nur steil nach oben gegangen. Bei mir werden aber die Zacken nach unten extrem wahrgenommen, weil ich als Unternehmer, der in sehr jungen Jahren gestartet ist, seit mehr als 20 Jahren auf dem Präsentierteller der Medien stehe. Noch habe ich es offenbar nicht geschafft, über jeden Zweifel erhaben zu sein. Auch das ist ein Grund dafür, Tennor in absehbarer Zeit schuldenfrei zu machen – es ist ein Zeichen soliden Wirtschaftens in der Holding.

Insolvenzantrag hat dem Image von Tennor geschadet

Im Tennor-Beirat haben Sie prominente Namen versammelt: Neben dem früheren Pfizer-Chef Ian Read sitzen dort ein ehemaliger Vier-Sterne-General der US-Armee und der Ex-Continental-Chef Hubertus von Grünberg. Dient das auch der Pflege Ihres Renommees?

Hier habe ich eine aktuelle Nachricht für Sie: Hubertus von Grünberg ist aus unserem Board ausgeschieden. Das bedauere ich und danke ihm für manchen guten Rat, kann seinen Schritt aber auch vor dem Hintergrund seines Alters verstehen. Zurück zu Ihrer Frage: Mir ist es wichtig, gute und erfahrene Ratgeber zu haben, denen ich vertrauen kann. Und wenn sie auch über eine gute Reputation verfügen, ist das natürlich ein zusätzlicher Mehrwert für unser Unternehmen.

Wie gut steht Tennor aktuell da? Sie haben auf Twitter kurz vor Jahresende erklärt, Ihre Holding werde 2021 mit einem „starken Gewinn“ abschließen. Ist das gelungen?

Wir sind eine private Gesellschaft und machen unsere Geschäftsergebnisse nicht im Detail öffentlich. Wir haben zuletzt einen substanziellen Betrag erwirtschaftet.

Im November wurde Tennor von einem Gericht am niederländischen Sitz der Holding für insolvent erklärt. Kurz darauf war die Pleite nach Ihrem erfolgreichen Einspruch plötzlich wieder vom Tisch. Das klingt – mit Verlaub – nicht sehr solide...

Die Hintergründe würde ich gern näher erläutern. Aber leider darf ich keine Details nennen, weil es mit den beteiligten Parteien Verschwiegenheitsvereinbarungen gibt. Ich kann soviel sagen: Es ging um eine Refinanzierung eines Teils unserer Verbindlichkeiten. Wir hatten uns mit einer Fondsgesellschaft auf eine für beide Seiten vorteilhafte Lösung verständigt, die ein anderer Gläubiger in dieser Form nicht mittragen wollte. Die Konsequenz daraus war dieser Insolvenzantrag, um uns unter Druck zu setzen. Das Manöver hatte zwar keinen Erfolg, aber es hat uns natürlich imagemäßig geschadet.

Das Ihme-Zentrum soll bald 400 Millionen Euro wert sein

In Hannover wurde die Abwendung der Insolvenz mit Blick auf das Ihme-Zentrum mit großer Erleichterung aufgenommen. Die Stadt sieht die Fortschritte bei der Sanierung als „unbefriedigend“ an. Warum kommen Sie langsamer voran als versprochen?

Mal etwas salopp formuliert: Es wäre viel einfacher gewesen, die Gebäude abzureißen und alles neu zu bauen als sie zu sanieren. Das ist viel schwieriger und komplexer. Wenn man es ordentlich machen will, muss man es genau machen. Und das tun wir. Unsere Leute verstehen ihr Handwerk – auch wenn es leider länger dauert als geplant. Wir haben inzwischen inklusive des Kaufpreises 130 Millionen Euro investiert, viel mehr als jeder Eigentümer vor uns. Wenn wir fertig sind, werden es 200 Millionen Euro sein. Wir wollen und werden dieses Projekt natürlich zu Ende bringen. Ich verbrenne doch kein Geld und lasse da ein halb fertiges Gebäude stehen.

Im Ihme-Zentrum läuft nicht alles nach Plan: Projektmanager Carsten Grauel soll die Immobilie im Auftrag von Lars Windhorst sanieren. Quelle: Katrin Kutter

Bis zum Jahreswechsel hätten Mietverträge mit Einzelhandelsgeschäften oder Gewerbetreibenden für mindestens 9000 Quadratmeter Nutzfläche unterschrieben im Rathaus vorliegen müssen. Warum haben Sie diese Frist versäumt?

Wie bei jedem Bau – erst Recht bei einer derart umfangreichen Sanierung – gibt es nicht vorhersehbare Schwierigkeiten. Aber: Es sind schon eine ganze Reihe Mietverträge unterschrieben. Wir machen uns deshalb überhaupt keine Sorgen. Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Ladenfläche komplett vermietet wird. Wir können sogar auswählen, wen wir als Mieter nehmen. Das Ihme-Zentrum ist eines der interessantesten Immobilienprojekte in ganz Deutschland. Wenn wir die Laden- und Gewerbefläche von 75.000 Quadratmeter für 16, 17, 18 oder 19 Euro je Quadratmeter vermietet haben, wird das Ihme-Zentrum 400 Millionen Euro wert sein.

Bis Juli dieses Jahres sollen 70 Prozent der gesamten Fassade saniert sein, bis Mitte 2023 dann der Rest. Am 30. Juni 2023 wollten Sie das Ihme-Zentrum neu eröffnen. Ist dieser Zeitplan noch zu halten?

Das ist unser Ziel. Wenn es länger dauern sollte, wäre ja ich der Leidtragende. Für die Stadt Hannover entstünde dadurch kein Schaden, sondern nur für mich. Im Ihme-Zentrum steckt mein Geld. Deshalb habe ich ein hohes Interesse daran, dass es so schnell wie möglich fertig wird – und dass wir endlich Mieteinnahmen bekommen und nicht Monat für Monat Geld in das Objekt hineinstecken müssen. Je länger es dauert, desto mehr kostet es mich.

Von Jens Heitmann