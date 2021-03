Hannover

Trotz eines deutlichen Einbruchs bei Umsatz und Gewinn will der Garbsener Laserspezialist LPKF für das vergangene Jahr eine unveränderte Dividende von 10 Cent je Aktie zahlen. Während die Erlöse 2020 um knapp ein Drittel auf rund 96 Millionen Euro sanken, schrumpfte der Überschuss um 70 Prozent auf 3,8 Millionen Euro. Der Rückgang sei ausschließlich der Corona-Krise geschuldet, erklärte der scheidende Vorstandschef Götz M. Bendele am Mittwoch bei der Bilanzvorlage. „LPKF ist trotz aller Schwierigkeiten heute ein stärkeres und leistungsfähigeres Unternehmen.“

Das Unternehmen aus Hannover stellt Lasersysteme für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Autoteilen, Solarmodulen und anderen Komponenten her, die in verschiedenen Industrien benötigt werden. In drei seiner vier Geschäftsbereiche habe LPKF auch 2020 schwarze Zahlen geschrieben, sagte Finanzvorstand Christian Witt. Nur das Segment Welding – Lasersysteme zum Schweißen von Kunststoffen – verzeichnete ein Minus. Der Grund für den Rückgang bei Umsatz und Gewinn sei die Verschiebung von zwei Großaufträgen, die Kunden wegen der Pandemie veranlasst hätten.

Vorstandschef Götz M. Bendele (links) verlässt LPKF, Finanzvorstand Christian Witt bleibt an Bord. Quelle: LPKF

LPKF will Umsatz bis 2024 mehr als verdreifachen

Für die Zukunft bleibt LPKF optimistisch. Bereits im laufenden Jahr werde das Unternehmen wieder wachsen, sagte Witt. Eine konkrete Prognose sei wegen der Pandemie aber noch nicht möglich. Am Ziel, den Umsatz bis 2024 auf 360 Millionen Euro zu steigern, halte man fest. Die operative Marge soll bis dahin auf 25 Prozent klettern – im vergangenen Jahr sank sie von 13,7 auf 7,8 Prozent. Die Hoffnungen ruhen insbesondere auf dem Laser Induced Deep Etching (Lide) genannten Verfahren, bei dem Glas so bearbeitet wird, dass es nicht bricht, wenn es wie ein Buch zusammengeklappt wird. Interessant ist diese Technologie unter anderem für die Fertigung von Smartphone-Displays, Mikrochips und Sensoren.

Seit das Unternehmen über die Lide-Entwicklung informiert hat, ist es mit dem Kurs der Aktie steil nach oben gegangen – auch der coronabedingte Einbruch im April 2020 wurde schnell wieder ausgeglichen. Seit Februar 2020 ist die Aktie im S-Dax und seit August im Tec-Dax notiert; Analysten trauen dem Kurs aktuell einen Anstieg auf 33 bis 40 Euro zu. Am Mittwoch brach der Kurs bis zum Mittag hingegen um mehr als 10 Prozent auf knapp 23 Euro ein. Auf dieses Niveau war die Aktie schon Mitte März einmal abgesackt, als der seit Mai 2018 amtierende Vorstandschef Bendele überraschend mitgeteilt hatte, keine Verlängerung seines Ende April auslaufenden Vertrages anzustreben.

Aufsichtsrat muss neuen Vorstandschef finden

Bendele wechselt im Mai als Chef zum Halbleiterhersteller Süss Microtec. Man habe seinen Abschied „mit Bedauern“ zur Kenntnis genommen, teilte der LPKF-Aufsichtsrat mit. Das Gremium wird seit Dezember von Jean-Michel Richard geführt, der in der Chip-Branche als Finanzexperte gilt. Der Manager sei dem hannoverschen Registergericht „von einer Gruppe von Investoren“ zur Bestellung vorgeschlagen worden, hieß es seinerzeit.

Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates war eine Folge des überraschenden Ausstiegs des Großaktionärs Bantleon Ende Mai. Der hannoversche Investor Bantleon hatte seinen Anteil von knapp 30 Prozent der Aktien verkauft – seither steht LPKF ohne schützenden Großaktionär da. Der Bantleon-Manager Markus Peters, der Bendele nach Garbsen geholt hatte, war Mitte November als LPKF-Chefaufseher zurückgetreten. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem neuen LPKF-Vorstandsvorsitzenden eingeleitet, hieß es kürzlich.

Von Jens Heitmann