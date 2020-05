Hannover

Der Großaktionär Bantleon ist beim Garbsener Maschinenbauer LPKF ausgestiegen. Der Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz und in Hannover hat seinen Anteil in Höhe von 28,6 Prozent an andere Großanleger verkauft, wie die Bantleon-Bank-Gruppe mitteilte.

Zunächst wollte Bantleon nach eigenen Angaben nur jene LPKF-Aktien abgeben, die der Beteiligungsgesellschaft German Technology AG gehörten. Sie ist Teil der Bantleon-Firmengruppe und besaß 18,2 Prozent von LPKF. Wegen des großen Interesses von Investoren habe sich Jörg Bantleon, Gründer und Eigentümer der Bantleon-Bank-Gruppe, jedoch entschieden, auch die von ihm direkt gehaltenen Aktien (10,4 Prozent) zu veräußern, erklärte das Finanzunternehmen.

Zuvor hatte Bantleon mit einem strategischen Investor über den Verkauf des LPKF-Anteils gesprochen. Die Bantleon-Gruppe war seit Juni 2016 an dem Lasertechnikspezialisten beteiligt und hatte sich das Engagement rund 60 Millionen Euro kosten lassen. An der Börse war das Aktienpaket zuletzt etwa 160 Millionen Euro wert.

