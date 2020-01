Hannover

Rund 300 Beschäftigte haben am Montagnachmittag vor dem Betriebsgelände der Firma Wabco im Lindener Hafen für eine Sicherung ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Kartellbehörden hatten vergangene Woche die Übernahme des Bremsenspezialisten durch den Autozulieferer ZF mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee genehmigt. Die IG Metall rief die Mitarbeiter dazu auf, ein Zeichen in Richtung Geschäftsführung zu setzen, damit auch nach der Übernahme alle deutschen Standorte und Arbeitsplätze erhalten bleiben. Im Mannheimer Werk von Wabco wurde bereits eine entsprechende Zukunftsvereinbarung getroffen.

„Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz “

Die Geschäftsführung habe ein Drohszenario aufgebaut und versuche, die Belegschaft zu spalten, indem etwa die hohen Kosten für Standorte und Arbeiter in Deutschland im Gegensatz zu denen in Polen genannt würden, sagte Jens Schäfer, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Wabco. „Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz.“ Vor der Demonstration hatte es im gegenüberliegenden Wabco-Gebäude eine Betriebsversammlung mit allen Beschäftigten gegeben, die zwar nicht direkt mit der Übernahme zusammenhing, aber dennoch war diese ein Thema.

Jens Schäfer, Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Wabco, ruft die Mitarbeiter zur Geschlossenheit auf. Quelle: Nancy Heusel

Viele Mitarbeiter kommen nach der Versammlung nicht zur Demo

Viele Beschäftigte gingen im Anschluss an die Versammlung wieder zurück zu ihrer Arbeit statt zu demonstrieren. „Auch alle, die da drin sind, überzeugen wir“, sagte Schäfer. Einige Mitarbeiter erklärten, dass sie die Lage nicht als besonders bedrohlich empfänden. „Als das rauskam, war keine Katerstimmung“, sagte ein Beschäftigter aus der Logistik, der seinen Namen nicht nennen wollte. Sylvia Arndt, Betriebsratsmitglied bei Wabco in Hannover, zeigte sich enttäuscht, dass so wenige Mitarbeiter auf die Straße gegangen sind. „Die Kollegen haben oft keine Angst, weil noch nichts passiert ist“, sagte sie der HAZ.

Schon vergangene Woche hatten die Betriebsräte der Wabco-Standorte in Hannover und Gronau eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2023 gefordert. Mit einem Umsatz von zusammen 40 Millionen Euro verkürzt der neue Verbund von ZF und Wabco den Abstand zu den Marktführern Bosch und Continental. In Hannover arbeiten etwa 2200 Beschäftigte, die Auftragseingänge waren zuletzt um 10 Prozent zurückgegangen. Wabco hatte noch 2017 für mehr als 25 Millionen Euro in ein neues „Technik- und Innovationszentrum“ am Lindener Hafen investiert.

Lage am Standort nahe Hildesheim scheint bedrohlicher

Am Standort Gronau (Landkreis Hildesheim) scheint die Situation für die Arbeiter bedrohlicher als in Hannover. Die Lage dort habe sich zusehends verschärft, sagte der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende aus Gronau, Olav Döring, in seiner Rede vor den Beschäftigten. Dort würden keine neuen Produkte mehr hergestellt, sodass dem Werk im schlimmsten Fall keine Arbeit mehr bliebe.

Von Sebastian Stein