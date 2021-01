Hannover

Der Stellenabbau beim Lkw-Hersteller MAN fällt geringer aus als ursprünglich geplant. Vorstand und Betriebsrat haben sich darauf verständigt, dass bis Ende nächsten Jahres in Deutschland rund 3500 Stellen gestrichen werden sollen. Zunächst wollte der Konzern insgesamt 9500 von weltweit 36.000 Arbeitsplätzen abbauen – 5600 davon in deutschen Werken.

Beide Seiten hätten sich auf ein Eckpunktepapier verständigt, das eine Ergebnisverbesserung von bis zu 1,7 Milliarden Euro vorsehe, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ein Kernpunkt der Einigung ist nach Angaben von MAN-Betriebsratschef Saki Stimoniaris der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen an den Standorten in Deutschland.

Anzeige

MAN schwächelt schon seit Jahren. Die Vorgabe der Europäischen Union, wonach der Kohlendioxidausstoß von Lkw bis zum Jahr 2025 um 15 Prozent und bis zum Jahr 2030 um mindestens 30 Prozent sinken soll, erhöht den Druck auf das Unternehmen zusätzlich. Vor diesem Hintergrund werde sich die Traditionsmarke, die zusammen mit der schwedischen Schwester Scania den Kern der Volkswagen-Tochter Traton bildet, neu ausrichten, sagte Vorstandschef Andreas Tostmann. „Das wird ein langer und steiniger Weg, aber wir werden ihn jetzt mutig gemeinsam gehen und alles dafür tun, damit MAN in die Gewinnzone zurückkehrt.“ Der Anspruch des Unternehmens sei „nichts weniger als eine Revolution des Güter- und Personenverkehrs“. MAN wolle zu einem „führenden Nutzfahrzeughersteller im Bereich Elektro- und Wasserstoffantriebe“ werden.

Weiteres Produkt für Salzgitter ?

Neben dem Lkw-Werk in München und der Dieselmotorenfabrik in Nürnberg hatte zunächst auch das Komponentenwerk in Salzgitter im Fokus der Sparpläne gestanden. Betriebsrat und IG Metall hatten befürchtet, dass MAN seine Komponentenfertigung im polnischen Krakau zusammenfassen wolle. Damit hätte der Standort Salzgitter die Produktion von Achsen und Kurbelwellen verlieren können – dadurch wären 1400 der insgesamt knapp 2200 festen Stellen gefährdet, hieß es nach dem Bekanntwerden der Sparpläne im vergangenen Herbst.

Von einem „Kahlschlag“ ist jetzt keine Rede mehr. „ Salzgitter bleibt der Montagestandort für nicht angetriebene Achsen in Europa“, erklärte das Unternehmen. Ende nächsten Jahres werde das niedersächsische Werk noch 1900 unbefristete Stammmitarbeiter beschäftigen. Der notwendige Abbau der überzähligen Stellen werden „sozialverträglich“ gelingen, sagte die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Salzgitter-Peine, Brigitte Runge. Neben Achsen und Kurbelwellen benötige der Standort jedoch mindestens ein weiteres Kernprodukt. „Da muss noch ein bisschen Zukunft rein“, sagte Runge mit Blick auf den Wandel in Richtung Elektromobilität.

Zukunft für zwei Werke unklar

Nach Einschätzung des Gesamtbetriebsrats sichert das Eckpunktepapier die Zukunft der verbleibenden Arbeitsplätze auf längere Sicht. „Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in die einzelnen Standorte sind festgelegt“, sagte Stimoniaris. Zur Disposition stehen allerdings der Standort im sächsischen Plauen mit rund 150 Beschäftigten sowie das österreichische Werk Steyr mit 2200 Mitarbeitern. Hier prüfe der Vorstand alle Optionen – inklusive die eines Verkaufs oder einer Schließung, erläuterte MAN.

Vom geplanten Stellenabbau erhofft sich das Unternehmen Kostensenkungen von einer halben Milliarde Euro. Weitere 700 Millionen Euro entfielen auf geringere Materialkosten und 450 Millionen Euro auf zusätzliche Vertriebsleistungen.

Von Jens Heitmann