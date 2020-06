Hannover

Am Donnerstag hätten auch gleich zwei Dax-Konzerne in die Pleite rutschen können: Nach dem Aus für Wirecard drohte der Lufthansa das gleiche Schicksal. Wie ernst der Konzern und die Bundesregierung diese Gefahr genommen haben, zeigen die intensiven Vorbereitungen für den Fall der Fälle. Erst kurz vor der Hauptversammlung war klar, dass der Investor Heinz Hermann Thiele davor zurückschrecken würde, den Einstieg des Bundes bei der Fluggesellschaft zu blockieren. Am Ende hat er mit seiner Drohung nichts erreicht – außer der Verunsicherung von 140 000 Mitarbeitern und von Millionen Kunden.

Wenig Interesse an Mitbestimmung

Über die Motive des 79-Jährigen kann man nur spekulieren. Seine Kritik an der Ausgestaltung des Rettungspakets wird auch außerhalb der Branche von vielen geteilt. Der Staat gilt nicht unbedingt als der beste Unternehmer – auch wenn Beispiele wie Volkswagen oder Salzgitter zeigen, dass Beteiligungen der öffentlichen Hand eine positive Entwicklung nicht automatisch behindern. Thieles Beteuerung, der Lufthansa mit seinem Einstieg lediglich helfen zu wollen, wirkt angesichts seiner seltsamen Volten wenig glaubhaft.

Die Fluggesellschaft steht vor turbulenten Zeiten. Auch ohne ihren neuen Großaktionär wäre es schwer geworden, die größte Krise der Luftfahrt so zu überstehen, dass ein erfolgreicher Neustart möglich ist. Mit Thiele an Bord steigt das Risiko für Konflikte mit dem Management und der Belegschaft erheblich. Der Investor kann mit der Mitbestimmung wenig anfangen, wie er als Mehrheitsaktionär von Knorr Bremse unter Beweis gestellt hat. Bei der Lufthansa aber rangeln gleich drei Gewerkschaften um Einfluss – das macht den Spielraum für Kompromisse noch enger.

Von Jens Heitmann