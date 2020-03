Hannover

Zur Sommersaison verringern viele Fluggesellschaften ihr Angebot. Nach einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ( DLR) sinkt die Zahl der Flüge im deutschen Luftraum im Juli insgesamt um 2,5 Prozent, die Kapazitäten auf den touristischen Strecken reduzieren sich um ein Prozent. Weniger Flüge gibt es insbesondere in die Karibik, nach Asien und in die Türkei, während Ziele in die USA, am Schwarze Meer und in Griechenland öfter auf dem Flugplan stehen.

„Der Ferienfliegermarkt 2020 ist größtenteils von Stagnation und Schrumpfung geprägt“, sagte DLR-Experte Peter Berster am Montag. Die Branche reagiert damit auf den Preisdruck infolge der Überkapazitäten. Nach einer Analyse des Portals Airliners.de und der Schweizer CH-Aviation kürzen vor allem Billigflieger ihre Kapazitäten. So dampfe allein der Lufthansa-Ableger Eurowings das Angebot von und nach Deutschland um 12 Prozent auf knapp 26 Millionen Sitze ein. Vor allem die Verbindungen nach Kroatien werden ausgedünnt: Routen wie Hannover– Rijeka fallen ebenso weg wie Berlin-Pula und Berlin-Zagreb.

Ryanair fehlen Flugzeuge

Deutliche Einschnitte gibt es auch bei Easyjet: Der britische Low-Cost-Anbieter kappt seine Kapazitäten von und nach Deutschland laut Analyse um fast 14 Prozent auf 11 Millionen Sitze. Die Gesellschaft hatte etliche Routen von der insolventen Air Berlin übernommen und sortiert ihr Angebot neu. So werden beispielsweise alle Flüge zwischen Berlin-Tegel und Frankfurt gestrichen. Easyjet ist nach eigenen Angaben aber bestrebt, seine Position als größte Fluggesellschaft in der Hauptstadt zu verteidigen.

Konkurrent Ryanair streicht sein Angebot in Deutschland um ein Zehntel auf 15 Millionen Plätze. Die Iren führen als Grund dafür aber nicht den harten Wettbewerb an, sondern fehlende Flugzeuge – wegen des Auslieferungsstopps für Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max könne man nicht wie geplant wachsen, hieß es zuletzt. Die vorhandenen Flugzeuge setzt die Gesellschaft bevorzugt auf besonders gut ausgelasteten Strecken ein.

Tuifly erhöht ihr Angebot deutlich

Die entstehenden Lücken sehen die Ferienflieger offenbar als Chance: So steigert die hannoversche Tuifly ihr Angebot im Sommer um knapp 7 Prozent auf 4,7 Millionen Sitze. Nach der Insolvenz des Konkurrenten Thomas Cook rechnet die Tui in diesem Jahr bundesweit mit 500.0000 zusätzlichen Kunden, die Flotte vergrößert sich von 36 auf 39 Maschinen. Wachstum verspricht sich auch die türkische Gesellschaft Corendon, die viele Routen der insolventen Germania übernommen hat – sie vergrößert ihr Angebot um das Dreifache auf rund drei Millionen Plätze. Condor hingegen verringert ihre Kapazitäten: Die frühe Thomas-Cook-Tochter, die von der polnischen LOT übernommen worden ist, bietet noch sieben Millionen Sitze an – ein Minus von rund 7 Prozent.

Touristen dominieren insgesamt die Nachfrage: Etwa die Hälfte aller Flüge in Deutschland sind Teil einer längeren Urlaubsreise. Hinzu kommen laut DLR rund 15 Prozent, die auf private Kurztrips entfallen. Knapp ein Drittel aller Flüge gehen auf das Konto von Geschäftsreisen. Während innerdeutsch die Business-Verbindungen dominieren, sind es bei Flügen ins Ausland die Urlaubsreisen.

