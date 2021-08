Berlin/Hannover

Flughäfen und Airlines müssen sich auf eine längere Flaute einstellen. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) erwartet, dass die Verkehrsleistung hierzulande erst 2025 wieder das Niveau von 2019 erreicht, also vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Im laufenden Jahr könne die Branche bestenfalls 80 Prozent des Passagier- und Frachtaufkommens von vor zwei Jahren erreichen, sagte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow am Dienstag in Berlin. „Von Januar bis Ende Juni hatten wir so wenige Passagiere an den Flughäfen wie zuletzt 1971.“

Die Zahl der von der Flugsicherung kontrollierten Bewegungen im deutschen Luftraum sank im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zu 2019 um 67 Prozent auf rund 530.000 Flüge. Die Flughäfen verzeichneten einen Passagierrückgang von 86 Prozent. In Hannover war das Minus noch größer: Im Rekordjahr 2019 zählte der Airport bis zur Jahresmitte 2,7 Millionen Reisende, in diesem Jahr waren es lediglich 315.000. Insgesamt brachen die Umsätze der Branche um 63 Prozent ein. Die Zahl der Beschäftigten liege mittlerweile um ein Zehntel unter dem Niveau von 2019, teilte der Verband mit.

Im Streckennetz gibt es noch große Lücken

Besser sah es im Frachtverkehr aus. An den deutschen Flughäfen wurden im ersten Halbjahr 11 Prozent mehr Güter ein- und ausgeladen als im gleichen Zeitraum 2019 und sogar 23 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten 2020. Die Zuwächse lagen damit über dem globalen Durchschnitt von 8 Prozent. Die Gründe dafür sieht der Branchenverband in der raschen Erholung der hiesigen Wirtschaft insgesamt und des Außenhandels im Besonderen.

Noch klaffen im Streckennetz jedoch erhebliche Lücken. Im innerdeutschen Verkehr fehlen derzeit 19 Verbindungen – und damit knapp ein Drittel im Vergleich zur Zeit vor Corona. Innerhalb Europas wird noch rund ein Viertel der Strecken nicht bedient, im Interkontinentalverkehr fehlt rund ein Drittel – die meisten Strecken würden zudem noch nicht so häufig beflogen wie vor der Pandemie, hieß es.

Der Ferienflug erholt sich schneller als die Geschäftsreise

Insgesamt können die Deutschen in diesem Sommer erst knapp die Hälfte des Flugangebots von 2019 nutzen. Im innerdeutschen Verkehr liegt die Quote sogar nur bei rund einem Viertel, während der inländische Verkehr im europäischen Durchschnitt bereits wieder 79 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht. Als Gründe dafür nennt der Branchenverband zum einem den Rückzug des Billigfliegers Easyjet aus dem innerdeutschen Markt, zum anderen würden die Bundesbürger mehr Auto und Bahn fahren als ihre Nachbarn.

Seit Juni läuft es für die Branche deutlich besser. Aufgrund der gesunkenen Infektionszahlen und der Fortschritte beim Impfen fliegen in diesem Jahr wieder mehr Menschen in den Urlaub. So ist für den Ferienflieger Tuifly beispielsweise wieder die gesamte Flotte von 22 Maschinen im Einsatz, von Hannover aus steuern fünf Flugzeuge insgesamt 20 Ziele an. Es fehlen aber nach wie vor Gäste, die aufgrund von Messen, Kongressen und Städtetrips nach Deutschland fliegen. „Der Tourismus erholt sich schneller als die Geschäftsreise“, sagte ein Tuifly-Sprecher.

Von Jens Heitmann