Salzgitter

Der vom Vorstand der VW-Tochter MAN Truck & Bus angekündigte Sparkurs bedroht nach Befürchtungen der Industriegewerkschaft Metall auch den Standort in Salzgitter. Würde dort die Fertigung von Achsen und Kurbelwellen aufgegeben und in ein Werk im polnischen Krakau verlagert, wären rund 1400 der insgesamt 2400 Stellen gefährdet, sagte Brigitte Runge, Zweite Bevollmächtigte bei der IG Metall Salzgitter-Peine. „Dann wäre Salzgitter ein reiner Logistikstandort und als solcher längerfristig nicht überlebensfähig.“

MAN-Vorstand will Unternehmen profitabler machen

MAN Truck & Bus hatte am vergangenen Freitag angekündigt, weltweit mehr als jeden vierten von 36.000 Arbeitsplätzen abzubauen. „Wir brauchen bis 2023 eine Neuaufstellung, um digitaler und profitabler zu werden“, betonte der Vorstandsvorsitzende Andreas Tostmann. Der Lastwagen- und Bushersteller hatte zuletzt rote Zahlen geschrieben.

Bei einer Präsentation der Pläne vor Gewerkschaftern und Betriebsräten war davon die Rede, dass die Fabriken in Steyr in Österreich, in Plauen in Sachsen und in Wittlich in Rheinland-Pfalz zur Disposition stünden. „Es gab aber auch Hinweise, dass die Komponentenfertigung in Krakau zusammengezogen werden soll“, sagte Runge. Dies sei aus einer gezeigten weltweiten Standortkarte hervorgegangen und würde auch MAN-Werke in Bayern treffen. Vom Unternehmen war dazu am Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten.

Gewerkschaften kündigen Widerstand an

Die Gewerkschaften wollen das Sparprogramm nicht widerstandslos hinnehmen. Sie pochen dabei auf Vereinbarungen zur Standort- und Beschäftigungssicherung, die sowohl mit einer Laufzeit bis 2030 für das Gesamtunternehmen als auch mit unterschiedlichen Inhalten für einzelne Standorte abgeschlossen worden sind.

Das MAN-Werk in Salzgitter, das seit 1965 besteht, hatte 2007 zunächst die Busfertigung und dann 2015 den Bau kompletter Lastwagen verloren. „Damals ist vertraglich eine Mindestbeschäftigtenzahl von 2552 festgelegt worden. Die Marke haben wir mittlerweile schon unterschritten“, erklärte Runge.

Verhandlungen über das Sparprogramm

Erste Verhandlungen zwischen Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat über das Sparprogramm sind für kommende Woche anberaumt. Die Arbeitnehmervertreter wollen betriebsbedingte Kündigungen ausschließen. Am Dienstag hatten in Salzgitter rund 1800 Beschäftigte vor dem Werkstor gegen den vorgesehenen Stellenabbau protestiert.

Von Bernd Haase