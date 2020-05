Hannover

Der Garbsener Laserspezialist LPKF ist schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz verringerte sich im ersten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 46 Prozent auf 19,5 Millionen Euro. Dadurch rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen: Im operativen Geschäft fiel ein Verlust von 2,4 Millionen Euro an – nach einem Gewinn von 6,1 Millionen Euro im Vorjahr. Unter dem Strich betrug das Minus 1,8 Millionen Euro; im Vorjahr hatte LPKF noch einen Überschuss von 4,4 Millionen Euro erzielt. Verantwortlich für die Einbußen sei das Ausbleiben von „ Großaufträgen der beiden größten Kunden“, teilte LPKF am Dienstag mit.

Im Februar hatte das Management seine Erwartungen an die ersten drei Monate bereits nach unten korrigiert. Im laufenden zweiten Quartal erwarte man wieder einen deutlich höheren Umsatz, sagte Vorstandschef Götz Bendele: „Ungeachtet einiger Verschiebungen, die wir bei Projekten und Aufträgen sehen, besteht grundsätzlich eine große Nachfrage nach unseren Lösungen und Dienstleistungen.“ Für die Monate April bis Juni erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 28 und 33 Millionen Euro und einen operativen Gewinn zwischen einer Million und 4 Millionen Euro.

Anzeige

Dividende trotz der Unsicherheiten

LPKF entwickelt und produziert mit rund 680 Mitarbeitern Lasersysteme für die Herstellung etwa von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen oder Solarmodulen. Die Aktie des Unternehmens ist im Februar in den S-Dax aufgestiegen. Die Firma hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 140 Millionen und einen Überschuss von 13 Millionen Euro erwirtschaftet. An der Ausschüttung einer Dividende von 10 Cent je Aktie – der ersten seit vier Jahren – will LPKF trotz der Unsicherheiten infolge der Corona-Pandemie festhalten.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Unternehmen ist seit Mitte vergangenen Jahres schuldenfrei. Ende März beliefen sich die liquiden Mittel den Angaben zufolge auf rund 20 Millionen Euro. Mit etwa 21 Millionen Euro lag der Auftragseingang auf Vorjahresniveau, Gleiches galt für den Auftragsbestand mit 34,5 Millionen Euro. Trotz der Corona-Krise habe es bisher keine Auftragsstornierungen gegeben, sagte Bendele. Eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr wagt der Vorstand dennoch nicht.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann