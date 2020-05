Hannover

Beim Garbsener Laserspezialisten LPKF steht der Großaktionär Bantleon auf dem Absprung. Der Investor will seinen Anteil offenbar an ein amerikanisches Unternehmen „aus einer verwandten Branche“ verkaufen. Die Verhandlungen seien „in einem finalen Stadium“, teilte LPKF mit. Jörg Bantleon und die zu seiner Firmengruppe gehörende Beteiligungsgesellschaft German Technology AG besitzen insgesamt 28,6 Prozent des Maschinenbauers. Als Alternative erwäge Bantleon auch, das Aktienpaket von German Technology (18,2 Prozent) am Kapitalmarkt zu platzieren, hieß es.

Die Bantleon Bank AG mit Sitz im schweizerischen Zug ist ein Vermögensverwalter und bietet auch Fonds an. Das Unternehmen wurde 1991 von Jörg Bantleon in Hannover gegründet – hier hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft Bantleon AG, unter der die German Technology AG angesiedelt ist, weiterhin ihren Sitz. Der Investor ist 2016 in Garbsen eingestiegen, als die Lasertechnikfirma in einer Krise steckte. Dem Vernehmen nach hat Bantleon bisher rund 60 Millionen Euro in das Engagement investiert – das LPKF-Aktienpaket ist derzeit 163 Millionen Euro wert.

Anzeige

Verhandelt mit potenziellen Käufern seiner LPKF-Anteile: Jörg Bantleon, Gründer der Bantleon-Bank-Gruppe. Quelle: Bantleon

Weitere HAZ+ Artikel

Großaktionär hat den Vorstand ausgetauscht

Für Bantleon ist LPKF die erste strategische Investition im industriellen Bereich. Durch den Verlust von Aufträgen im wichtigsten Geschäftsbereich war der LPKF-Umsatz unter die Marke von 100 Millionen Euro gesunken. 2015 und 2016 rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen. Der Großaktionär hat den Vorstand ausgetauscht und die Sanierung vorangetrieben. Seither besteht die Führungsspitze aus Vorstandschef Götz Bentele und Finanzvorstand Christian Witt.

Noch vor einem Jahr schien das Engagement von Bantleon in Garbsen auf eine längere Dauer angelegt zu sein. „Wir haben kein vorab festgelegtes Exit-Szenario und sehen uns als langfristiger Partner des Managements“, sagte der Bantleon-Manager Markus Peters, der auch Aufsichtsratschef bei LPKF ist, damals der „Börsen-Zeitung“. Zudem verfolge man das Ziel, das bei dem Maschinenbauer erfolgreiche Modell einer Restrukturierung auf andere Firmen zu übertragen.

Sanierung kommt schneller voran als erhofft

Bei der Sanierung hat das Garbsener Unternehmen schnellere Fortschritte erzielt als vom Großaktionär erhofft. Im vergangenen Jahr erhöhte sich der Umsatz auf 140 Millionen Euro. Der Überschuss erreichte 13 Millionen Euro. LPKF ist zudem in den S-Dax aufgestiegen. Bis zum Jahr 2024 soll der Umsatz auf mehr als 360 Millionen Euro steigen und die operative Gewinnmarge mindestens 25 Prozent erreichen. Bei Bantleon, sagte German-Technology-Vorstand Jörg Schubert, habe man deshalb das Engagement bei LPKF neu bewertet – und sich für den Ausstieg entschieden. „Wir sehen uns nicht als langfristiger Begleiter für Industrieunternehmen.“

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann