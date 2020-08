Hannover

Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wie sie zur Eindämmung der Corona-Pandemie diskutiert wird, gibt es in einigen Unternehmen in Hannover bereits – allerdings nicht in allen Bereichen. Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken etwa müssen Beschäftigte dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern während der Arbeit nicht einhalten können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Kollegen zu zweit eine Frontscheibe in einen Transporter einsetzen. VWN stellt seinen Mitarbeitern zwei Masken am Tag zur Verfügung, wie Unternehmenssprecher Tobias Riepe erklärt.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte in einem Interview laut über eine solche Maskenpflicht an allen Arbeitsplätzen nachgedacht. Bei VWN gilt das vorerst nur für die rote Zonen genannten Bereiche – daneben ist die Pflicht, bei der Arbeit Mund und Nase zu bedecken, wie in vielen anderen Firmen von der Situation abhängig. „Beim Betreten des Geländes bis zum Arbeitsplatz muss eine Maske getragen werden und auch beim Verlassen“, sagt Riepe. „Darüber hinaus empfehlen wir allen Mitarbeitern, eine Maske jederzeit dabeizuhaben.“ Etwa wenn sich mehrere Beschäftigte in einem engen Treppenhaus begegnen, soll sie aufgesetzt werden. Zu den Plänen aus Berlin erklärt Riepe: „Derzeit sind wir noch nicht an dem Punkt, dass wir an eine Verschärfung der Regeln denken – sollte es rechtliche Vorgaben geben, werden wir das selbstverständlich umsetzen.“

Continental produziert seine eigenen Masken

Mitarbeiterinnen von Continental: Das Schutzkonzept des Unternehmens „sieht grundsätzlich die Verwendung eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes in unseren Standorten vor“. Quelle: Continental

Wie bei VWN haben sie auch bei Continental nach Angaben von Sprecherin Nicole Göttlicher bereits zu Beginn der Pandemie ein Schutzkonzept für Mitarbeiter und Unternehmen entwickelt, das an allen Standorten weltweit Anwendung findet. Dieses „sieht grundsätzlich die Verwendung eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes in unseren Standorten vor“ – im Einzelnen komme es aber auf eine Risikobewertung an.

Der Konzern geht aber so weit, Masken für seine Mitarbeiter selbst herzustellen. „Dazu hat Continental Produktionslinien in Hannover, Winchester in den USA und in Shanghai errichtet.“ Das Unternehmen habe derzeit einen Bedarf von „derzeit knapp einer Million Masken pro Woche“.

„Bei uns aktuell nicht erforderlich“

„Eine Maskenpflicht gilt überall, wo man sich öffentlich bewegt“: Das Softwareunternehmen Hacon hat jedem Mitarbeiter zwei Masken geschenkt – im Corporate Design. Quelle: Hacon

Auch in kleineren Unternehmen wie der Softwareschmiede Hacon gibt es eine recht weitgehende Maskenpflicht – sie gilt „überall, wo man sich öffentlich bewegt“, wie Sprecherin Leonie Wilken erläutert. Also in gemeinschaftlich genutzten Räumen, auf den Fluren, in Teeküchen und Toiletten. Jeder Mitarbeiter habe dafür zwei Masken vom Unternehmen erhalten.

Eine Verpflichtung, auch am Schreibtisch einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, findet Wilken „schwierig“. „Das ist bei uns aktuell auch nicht erforderlich.“ Abstände könnten gut eingehalten werden, da viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten. „Es ist nie der Fall, dass alle im Büro sind.“ Es gebe Laufwege mit Einbahnstraßen, Bereiche seien mit Bändern abgeklebt.

Keine Pflicht bei der VHV

Bei der VHV-Versicherungsgruppe gibt es keine Maskenpflicht. „Nur die Hälfte der Mitarbeiter kommt ins Büro“, erklärt Unternehmenssprecherin Martina Westholt. „Dadurch können wir Mindestabstand und Arbeitnehmerschutzvorschriften einhalten.“ Dazu gebe es Laufwege, und die Beschäftigten hätten feste Zeitfenster für den Besuch in der Kantine. „Im Augenblick halten wir eine Maskenpflicht für nicht notwendig.“

