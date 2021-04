Hannover

Die Zahl der Neugründungen innovativer Start-up-Unternehmen ist im vergangenen Jahr in Niedersachsen gewachsen – trotz der Corona-Krise. Dies geht aus dem Start-up-Monitor des Landes hervor, den Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag vorgestellt hat. Demnach wurden 106 solcher Start-ups gegründet – 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 43 Neugründungen zähle Hannover zu den „Leuchttürmen“ der Start-up-Szene, hieß es.

Bessere Finanzierungsbedingungen gewünscht

Start-ups sind Gründungen von Firmen mit innovativen Geschäftsideen, die sich ihr Kapital oft noch nicht bei Banken leihen können, sondern auf Wagniskapital oder Zuschüsse angewiesen sind. Zwei Drittel der befragten Unternehmen wünschen sich bessere Finanzierungsbedingungen. Bundesländer ohne ein lebendiges „Start-up-Ökosystem“ verlören im internationalen Wettbewerb den Anschluss, sagte Althusmann. In diesem Jahr stünden für Niedersachsens Start-ups 4 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Summe solle eine Hebelwirkung entfalten. Man sei dabei, einen öffentlich-privaten Beteiligungsfonds aufzubauen, der 50 Millionen Euro an privaten Investitionen einsammeln will, während das Land weitere 50 Millionen Euro beisteuert. Wie weit man bei der Gewinnung von Investoren gekommen ist, konnte der Minister noch nicht sagen. Er räumte ein, man sei bei der „Investorenlandschaft“ noch nicht gut aufgestellt.

Arbeit an Corona-Medikament

Als ein Beispiel für ein niedersächsisches Start-up nannte Althusmann etwa die Braunschweiger Firma Corat Therapeutics, die ein Corona-Medikament entwickelt und jetzt auch vom Bund gefördert wird. „Das Unternehmen steht kurz vor dem Start der ersten klinischen Testphase seines Antikörpermedikaments zur Behandlung von Covid-19“, sagte der Minister. Wenn das Medikament schnell in die Produktion komme, könne es vielleicht bis zum Jahresende zur Verfügung stehen. Niedersachsen fördert Corat Therapeutics zusammen mit weiteren Geldgebern seit Juni 2020.

Jede fünfte Neugründung durch Frauen

Viele der Start-ups sind klein. Nur 14 der 106 neuen Unternehmen haben mehr als zehn Mitarbeitende. Jedes zweite nutzt staatliches Fördergeld. Knapp 20 Prozent der neuen Start-ups gehen dem Monitor zufolge auf Frauen zurück. Mit diesem Anteil liege Niedersachsen bei den Gründerinnen noch über dem Bundesschnitt von knapp 16 Prozent. Die Gründerinnen und Gründer stammten meist aus dem akademischen Umfeld (80 Prozent) und bewegten sich im Umfeld von Universitäten – wie Susan Wache von der Firma Feel-Space, die mit drei anderen Gründerinnen einen Navigationsgürtel für blinde Menschen entwickelt hat.

Althusmann sagte, Start-up-Förderung sei „kein kurzfristiger Hype, das ist eine langfristige Entwicklung“. Jedes zweite Start-up hat Schwerpunkte in der „Green Economy“, fühlt sich also der ökologischen Nachhaltigkeit verpflichtet. Christian Miele vom Bundesverband der Start-ups betonte, dass es bei den Neugründungen vor allem um die Frage der Nachhaltigkeit gehe. Auch in Niedersachsen brauche man mehr Diversität.

Von Michael B. Berger und Christopher Weckwerth