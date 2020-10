Hannover

Die Deutsche Messe AG setzt in der Corona-Pandemie ihre Strategie zur Digitalisierung des Messegeschäfts fort. Die Messehalle 18 wird dafür zum sogenannten H’Up, wie die Messe am Dienstag in Hannover mitteilte. Das H’Up soll es mit supermoderner Übertragungstechnik ermöglichen, bisher traditionell ausgerichtete Messen „in ein digitales Format zu überführen“.

Auf 3250 Quadratmeter Fläche soll die Halle 18 „ Hannovers erste multifunktionale Eventlocation mit fest installiertem, aber variablem Streamingstudio“ sein. Damit will die Messe sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Messeveranstaltungen vor Ort ermöglichen, zudem Präsentationen, die ausschließlich online stattfinden – und schließlich eine Kombination beider Veranstaltungsformen, „hybrid“ nennt sich das.

Ansprechende Gestaltung

Eine der Bühnen im H'Up in Messehalle 18. Quelle: Deutsche Messe AG

In erster Linie besteht das H’Up aus einer Halle, die fünf Bühnen in ansprechender Gestaltung mit hübschen Namen beherbergt: The Stage, The Lounge, The Talk, The Product und The MR. Die fünf „Locations“ haben gemein, dass sie Gelegenheit zur Podiumsdiskussion, zum kleineren Gespräch, zum Interview und zur Produktpräsentation bieten – so weit so gewöhnlich.

Neu ist, dass die fünf Hallenbereiche jeweils über hochmoderne Übertragungs- und Veranstaltungstechnik inklusive dem superschnellen 5-G-Standard verfügen. Das soll mehr virtuelle Veranstaltungen und selbst die Erzeugung von Hologrammen ermöglichen. Damit lasse sich auch „die Einbringung von größeren Produkten wie beispielsweise Lkw und Produktionsanlagen problemlos darstellen“. Die Messe als Superstreamer in der Corona-Krise sozusagen.

Gute Erfahrungen mit den Digital Days

Eher klassische Präsentationsform: Eine Bühne, davor Stühle für die Zuhörer. Quelle: Deutsche Messe AG

Die Messe AG greift damit auf ihre Erfahrungen aus den Digital Days während der Hannover Messe zurück. Im vergangenen Juli fand die Industriemesse unter dem Motto „Aus Hannover in die Welt“ coronabedingt erstmals als Online-Konferenz statt. „Es ist uns gelungen, die Industriemesse digital in die Welt zu tragen“, sagte Messe-Chef Jochen Köckler am Dienstag. Diese Strategie trage das H’Up nun fort. „Aus Hannover in die Welt war noch nie einfacher.“

Die Messe AG ist in der Corona-Pandemie finanziell schwer unter Druck geraten. Weil in diesem Jahr ein Großteil der geplanten Veranstaltungen ausgefallen ist, steuert sie auf einen Verlust von um die 85 Millionen Euro zu. Für den Fall, dass auch im nächsten Jahr keine oder nur wenige Messen stattfinden können, rechne das Unternehmen mit einem zusätzlichen Finanzbedarf von rund 100 Millionen Euro, hieß es aus Kreisen des Aufsichtsrats. Nach HAZ-Informationen hat das Unternehmen die Anteilseigner vor drei Alternativen gestellt: Insolvenz, Übernahme durch einen Wettbewerber oder Erhalt als eigenständige Gesellschaft.

Entscheidend: Wie läuft die Hannover Messe?

Entscheidend wird im kommenden Jahr die Hannover Messe, die für den 12. bis 16. April geplant ist. Die Veranstaltung soll in „hybrider“ Form an den Start gehen: Die Aussteller können sich nicht nur auf dem Gelände präsentieren, sondern auch auf einer Internet-Plattform. Die Deutsche Messe stelle sich jedoch darauf ein, dass die Industrieschau wegen der Corona-Pandemie eventuell nur digital stattfinden könne, hieß es kürzlich schon.

Von Karl Doeleke