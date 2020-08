Hannover

Das beinahe zum Erliegen gekommene Ausstellungsgeschäft auf dem hannoverschen Messegelände muss einen weiteren Rückschlag verkraften: Die Domotex wird um gut vier Monate verschoben. Ursprünglich sollten sich vom 15. bis 18. Januar 2021 Tausende Anbieter und Einkäufer der Branche in Hannover treffen. Neuer geplanter Termin: 20. bis 22. Mai 2021. „Die Gründe dafür liegen in den aktuellen Entwicklun­gen der weltweit grassierenden Covid-19-Pandemie und dem damit verbundenen Wunsch der Kun­den, Aussteller und Besucher, die Domotex zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen“, teilte die Deutsche Messe AG am Montag mit. Schmerzlich ist das besonders, da von insgesamt rund 100.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bereits 62.000 Quadratmeter ausgebucht waren. Zudem hatte die Messe ein umfassendes Hygienekonzept erstellt.

Messe-Chef Köckler : „Aussteller brauchen diese Messe“

Noch im Mai dieses Jahres hatte Messe-Chef Jochen Köckler im HAZ-Interview zur schwierigen Dituation des Messegeschäfts die Bedeutung der Domotex unterstrichen. „Die Domotex hat eine große Stärke“, sagte Köckler da, „die Aussteller brauchen diese Plattform für den Vertrieb ihrer Produkts. Die Einkäufer aller Möbelhäuser sind auf der Domotex, um zu ordern, das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Es ist zugleich die internationalste unserer Messen, 90 Prozent der Aussteller stammen aus dem Ausland. Wir kämpfen dafür, dass die Domotex stattfindet. Ob das dann eine europäischere Ausgabe wird, müssen wir gucken.“

Anzeige

Hoffen auf lockerere Reisebestimmungen im Mai

Die Internationalität wird in Zeiten der Corona-Pandemie zum Problem. Je nach Infektionsgeschehen können Aus- und Einreiseverbote sowie Quarantänevorgaben den Messebesuch für Aussteller und Besucher erschweren oder unmöglich machen. „Es ist unsere Pflicht, verantwortungsbewusst zu handeln. Aus zahlreichen Gesprächen mit Ausstellern und Partnern haben wir mitgenommen, dass wir vor allem frühzeitig Planungssicherheit schaffen müssen“, sagt Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe AG. „Durch unser umfängliches Hygiene- und Sicherheitskonzept sowie den positiven Anmeldestand waren wir bis vor Kurzem noch sehr optimistisch. Aber jüngste Entwicklungen zeigen nun, dass nicht sicher ist, ob sich die Reisesituation bis Januar 2021 signifikant verbessern wird. Die bisher geführten Gespräche dazu mit dem Markt waren durchweg positiv und zeigen, dass eine Verschiebung in den Mai die richtige Entscheidung ist!“

Weitere HAZ+ Artikel

Domotex wird digital

Die Domotex ist eigentlich eine typische Fachbesuchermesse. Im Frühjahr 2021 soll sie jedoch um ein umfangreiches Online-Segment erweitert werden. Das Domotex-Team arbeitet nach Auskunft der Messe zusätzlich an einer Digitalkonferenz, die am 15. Januar 2021, dem ursprünglich ersten Messetag, stattfindet. Das Leitthema „Cover New Ground!“ soll die Branche anregen, über die Auswirkungen der „Neuen Normalität in Zeiten von Corona“ auf Teppiche und Bodenbeläge zu diskutieren und gleichzeitig motivieren, bei der Gestaltung und Anwendung von Böden über bisherige Strategien, Visionen und Erfahrungen hinauszudenken und in die Zukunft zu blicken.

Infa, Pferd & Jagd finden statt

Die Möglichkeiten zur Veranstaltung sind wegen der Regeln zum Infektionsschutz in der Corona-Pandemie eingeschränkt. Allerdings finden etwa die Infa im Oktober dank eines umfassenden Hygienekonzeptes statt. Auch die Pferd & Jagd im Spätherbst soll stattfinden.

Von Volker Wiedersheim