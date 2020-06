Hannover

Die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) gewährt der Deutschen Messe einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro, um eine durch die Corona-Krise entstandene Finanzlücke zu schließen. Dies wurde am Dienstag aus Aufsichtsratskreisen bekannt. Die Messegesellschaft wollte sich zu der Kreditvergabe nicht äußern. „Die Finanzierung des Unternehmens ist gesichert“, sagte Vorstandschef Jochen Köckler auf Nachfrage der HAZ. Er hoffe, den Messebetrieb im Herbst langsam wieder aufnehmen zu können. Das Unternehmen muss hohe Einbußen verkraften, weil wegen der Pandemie in Hannover wichtige Branchenschauen abgesagt werden mussten – darunter die Hannover Messe und die IAA Nutzfahrzeuge. Bisher geht die Messe AG davon aus, die Euroblech und Eurotier ausrichten zu können.

Kein weiteres Kapital von Land und Stadt

Hauptanteilseigner der Messe sind das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover. Sie hatten dem Unternehmen vor rund zehn Jahren mit einer Kapitalerhöhung von insgesamt 250 Millionen Euro aus der Krise geholfen. Eine weitere Kapitalzufuhr der beiden ist aber nicht geplant – das haben die Vertreter der Gesellschafter dem Vernehmen nach deutlich signalisiert.

Stellen sollen wegfallen

Um die Kosten zu senken, will die Messe nach Informationen der HAZ Arbeitsplätze streichen. Von bis zu 50 Stellen ist in Aufsichtsratskreisen die Rede. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen. Der Stellenabbau solle durch das Ausnutzen der natürlichen Fluktuation erreicht werden und sich längere Zeit hinziehen, heißt es.

Die Größe des Messegeländes – zuweilen mehr Fluch als Segen – könnte sich in der Corona-Krise als Vorteil erweisen: In den großen Hallen und auf dem Freigelände könnten bei Messen die Abstandsregeln leichter eingehalten werden als auf einem kleineren Ausstellungsgelände, erklärte das Management im Aufsichtsrat. „Gemeinsam mit den zuständigen Behörden erarbeiten wir ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das es uns erlauben wird, auch in Corona-Zeiten Messen durchzuführen“, sagte Köckler der HAZ.

Droht auch eine Insolvenz ?

Insgesamt stimmt der Aufsichtsrat dem Kurs der Deutschen Messe zu. „Die Anteilseigner unterstützen unsere Unternehmensstrategie mit Fokus auf Geschäftsentwicklung und Kostenmanagement ausdrücklich. Damit sind wir für die Krise gewappnet“, sagte Köckler. Doch sollte das Messegeschäft auch im nächsten Jahr weitgehend stillstehen, drohte dem Unternehmen einer düstere Zukunft. Dann könne auch ein Antrag auf Insolvenz nicht mehr ausgeschlossen werden, heißt es aus dem Kontrollgremium. Unternehmenssprecher Onuora Ogbukagu betont indes, dass die Messe AG „meilenweit“ von einer Insolvenz entfernt sei. Tatsächlich konnte die Messe 2019 Erfolge erzielen: Mit einem Umsatz von 346 Millionen Euro und einem Gewinn von 14,5 Millionen Euro habe man die Planungen deutlich übertroffen, betonte Köckler.

„Gewissheit gibt es nicht“

Doch seit Mitte März finden auf dem Messegelände keine Veranstaltungen mehr statt. Ob die Euroblech im Oktober und die Eurotier im November wirklich stattfinden, ist noch unklar. „Gewissheit haben wir in diesen Tagen nicht“, heißt es aus dem Unternehmen.

Von Andreas Schinkel