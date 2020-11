Frankfurt/Hannover

Der Vorstand der IG Metall fordert in der aktuellen Tarifrunde für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie bis zu 4 Prozent mehr Geld. Ein Teil davon soll in übliche Lohnerhöhungen fließen, ein anderer Teil soll als Lohnausgleich dienen, falls Betriebe die Arbeitszeit auf eine Vier-Tage-Woche kürzen, um Jobs zu erhalten. In der Corona-Krise und mit Blick auf den Strukturwandel in der Branche in Richtung Elektromobilität müsse es vor allem darum gehen, Arbeitsplätze zu sichern, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Montag in Frankfurt.

Kommentar: IG Metall kontert mit Geschick

Nach Einschätzung der IG Metall sind für den Weg aus der Corona-Krise stabile Einkommen nötig. Die Forderung nach bis zu 4 Prozent mehr Geld lasse sich mit der wachsenden Produktivität in der Branche und mit der Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank begründen, die bei 2 Prozent liegt, sagte Hofmann. In den Tarifrunden seit dem Ende der Finanzkrise vor einem Jahrzehnt hatte die Gewerkschaft Lohnzuwächse zwischen 5 und 6,5 Prozent gefordert. Eine Ausnahme bildete das Frühjahr 2020, als der vorherige Tarifvertrag ohne Entgelterhöhung um weitere neun Monate verlängert wurde.

Warnstreiks sind erst ab März möglich

Auf ein weiteres Stillhalten mit Lohnverzicht zur Sicherung von Arbeitsplätzen will sich die IG Metall aber nicht einlassen. Der Versuch eines Moratoriums als Reaktion auf die Pandemie sei gescheitert, sagte Hofmann: „Wir haben verzichtet und einige Arbeitgeber haben teils massiv auf Personalabbau gesetzt.“ Auf solche Vereinbarungen werde die Gewerkschaft verzichten.

Als mögliche Arbeitszeitverkürzung nannte Hofmann für das Tarifgebiet West die 32-Stunden-Woche mit vier Arbeitstagen – gegenüber den tariflichen vereinbarten 35 Stunden wäre das eine Absenkung um knapp 9 Prozent. In dieser Größenordnung würde ohne einen Ausgleich auch das Brutto-Einkommen der einzelnen Beschäftigten sinken. Im Osten mit seiner 38-Stunden-Woche verlangt die IG Metall weitere Schritte zur Beseitigung der Nachteile für die dort Beschäftigten. Über die Empfehlung des Vorstandes müssen nun die regionalen Bezirke beraten. Am 26. November will die Gewerkschaft ihre Forderungen endgültig festlegen. Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflichten vom 1. März an möglich.

Niedersachsen-Metall weist Forderungen zurück

Die Arbeitgeber weisen die Forderungen der IG Metall unter Verweis auf die schlechte wirtschaftliche Lage vieler Betriebe wegen der Corona-Krise zurück. „Erst dann, wenn wir den Einbruch aufgeholt haben und dort sind, wo wir schon einmal waren, kann man von Wachstum sprechen, und erst ab dann gibt es überhaupt irgendeinen Verteilungsspielraum“, erklärte der scheidende Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger. Sichere Arbeitsplätze gebe es nur mit wettbewerbsfähigen Produkten und Standortbedingungen.

Diese Einschätzung teilt man auch bei Niedersachsen-Metall. Die gegenwärtige Krise sei ohne Beispiel, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt: „Niemand kann derzeit verlässlich sagen, wann die niedersächsische Industrie wieder Licht am Ende des Tunnels sieht.“ Damit stehe die Tarifpolitik vor der größten Herausforderung seit mindestens zehn Jahren: „Niedersachsen-Metall und IG Metall sind aufgefordert, in Niedersachsen gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen.“

Von Christian Ebner und Jens Heitmann