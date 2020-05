Berlin/Hannover

Die Metall- und Elektroindustrie leidet zunehmend unter den Folgen der Corona-Krise. In einer aktuellen Umfrage unter mehr als 1400 Mitgliedsfirmen des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall hat fast die Hälfte der Unternehmen von starken bis sehr starken Einschränkungen der Produktion berichtet. Bei einer ähnlichen Umfrage einen Monat zuvor war es noch etwa ein Drittel gewesen. „Die deutsche Wirtschaft droht in einen Teufelskreis aus Konsumverzicht, Investitionszurückhaltung und Arbeitslosigkeit zu rutschen“, sagte der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt, am Donnerstag.

Geringe Nachfrage belastet Firmen

Der Automobilbau ist am stärksten von Rückgängen betroffen. Etwa 88 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie ihre Produktion verringert hätten. Dies waren mehr als doppelt so viel wie im Vormonat. Zum größten Produktionshemmnis habe sich die geringe Nachfrage entwickelt, hieß es. Auch fehlendes Material und etwa strenge Hygienevorschriften machten es den Firmen schwer. Nur 4 Prozent der Betriebe hätten bisher Kündigungen ausgesprochen.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Von Jens Heitmann