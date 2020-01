Hannover

Gemessen an den Neuzulassungen war 2019 für die Autoindustrie ein gutes Jahr – zumindest in Deutschland: Mit rund 3,6 Millionen Fahrzeugen wurden so viele Modelle auf die Straße gebracht wie zuletzt 2009, als die Abwrackprämie der Bundesregierung die Nachfrage ankurbelte. Doch hinter den außergewöhnlich guten Verkaufszahlen verbirgt sich auch zehn Jahre nach dem ersten künstlichen Boom eine unangenehme Wahrheit: Die Pkw-Produktion hierzulande ist zuletzt um ein Fünftel gesunken– auf den niedrigsten Stand seit 23 Jahren.

Die Erklärung für den scheinbaren Widerspruch ist banal: Die Industrie hat 2019 viele Autos in den Markt gedrückt, die sie zuvor auf Halde produziert hatte. Dieser Erfolg wurde mit zum Teil erheblichen Preisnachlässen erkauft, um sich für die verschärften Abgasvorschriften innerhalb der Europäischen Union eine bessere Startposition zu verschaffen: Seit Jahresbeginn drohen hohe Strafzahlungen, wenn der CO2-Ausstoß der Flotte eines Herstellers einen bestimmten Grenzwert überschreitet.

Der Nachteil dieser Strategie: Viele Kunden verfügen jetzt bereits über ein neues Auto – und können in Ruhe abwarten, wie sich der Markt rund um die Elektromobilität entwickelt. Noch sind die Zweifel an der Reichweite und den Lademöglichkeiten groß und die Palette verfügbarer Modell so klein, dass die Branche nicht von kaufwilligen Interessenten überlaufen wird. Die Hersteller und ihre Zulieferer sparen deshalb, wo sie nur können – dabei geraten auch die Belegschaften in den Blick. Nach einem langen Aufschwung zeichnet sich eine veritable Krise ab.

Von Jens Heitmann