Nur 28 Prozent der Verbraucherin Deutschland essen täglich Fleisch – vor zwei Jahren waren es noch 34 Prozent. Laut dem aktuellen Ernährungsreport gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Regionen: Während 39 Prozent der Männer jeden Tag Wurst, Schinken oder ein Steak auf dem Teller haben müssen, sind es bei Frauen nur 18 Prozent. In Ostdeutschland verzehren 43 Prozent der Menschen täglich Fleisch, im Westen sind es 26 Prozent. Fleischgerichte wie Braten, Schnitzel oder Gulasch werden von 33 Prozent der Befragten als Lieblingsgericht genannt. Das Tierwohl liegt laut Umfragen 70 Prozent der Verbraucher am Herzen – demnach ist die Hälfte der Kunden bereit, bis zu 5 Euro mehr für das Kilogramm Fleisch zu bezahlen, wenn es besonders tierfreundlich produziert worden ist. Jeder Fünfte gibt an, dass er dafür einen Aufpreis von 10 Euro in Kauf nehme.