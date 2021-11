Hannover

Die niedersächsische Landesregierung prüft Corona-Hilfen für die Meyer-Werft in Papenburg. In Aussicht stehen demnach bis zu 12 Millionen Euro aus einem Härtefallfonds für Unternehmen, die bei anderen Hilfsprogrammen während der Pandemie bisher nicht zum Zuge gekommen sind. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will die Zuschüsse allerdings an den Erhalt von Arbeitsplätzen beim Kreuzfahrtschiffbauer knüpfen.

Die Werft hatte im Sommer den Abbau von 450 Stellen angekündigt – angeblich wegen mangelnder Arbeit. Das Ganze sollte „sozialverträglich“ und zunächst über ein Freiwilligenprogramm geschehen. Die Einigung sei ein „wichtiger Schritt zur Sicherung des Werft-Standortes Papenburg“, sagte Geschäftsführer Bernard Meyer im Juli. Der Betriebsrat hat nach eigenen Angaben aber zuletzt gefordert, die Kündigungen zu überdenken.

Geld von Bund und Land

„Die Meyer-Werft ist von besonderer Bedeutung für die Region und den Wirtschaftsstandort Niedersachsen“, sagte Althusmann der HAZ. Pandemiebedingt sei sie von erheblichen finanziellen Belastungen betroffen.

Die Härtefallförderung von Unternehmen wird jeweils zur Hälfte von Land und Bund getragen. Aus dem niedersächsischen Topf von rund 150 Millionen Euro ist dem Vernehmen nach bisher nur ein Bruchteil abgeflossen.

„Die Meyer-Werft ist von besonderer Bedeutung für die Region und den Wirtschaftsstandort Niedersachsen“: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Quelle: Sina Schuldt/dpa

Standort Papenburg soll langfristig gesichert werden

Für den Fall einer möglichen Förderung im Rahmen der Härtefallhilfen erwarte ich, dass damit Investitionen und ein direkter Beitrag für die Beschäftigten der Werft einhergehen, die der langfristigen Sicherung des Standortes Papenburg dienen und damit verbunden auch dem Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen zugutekommen“, sagte Althusmann. Nach HAZ-Informationen soll es zwischen den Beteiligten seit geraumer Zeit Gespräche, aber keine Einigung geben.

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz kritisierte den geplanten Stellenabbau scharf. „Ich halte es aufgrund der aktuellen Auslastung der Meyer-Werft für fatal, jetzt rund 150 betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen.“

Von Marco Seng