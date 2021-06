Meyer-Werft in der Krise: Warum der Streit um Arbeitsplätze eskaliert

Papenburg

Es steht Spitz auf Knopf. Im Streit auf der Papenburger Meyer-Werft, ob wegen den Folgen der Corona-Krise 660 oder 1000 oder noch mehr Mitarbeiter gehen müssen oder nicht, scheint inzwischen kaum noch eine Verständigung zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat möglich zu sein. Beide Seiten giften sich seit Monaten an. Jetzt hat sich auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geäußert und ist den Arbeitnehmern beigesprungen. Ob das zur Deeskalation beiträgt, bleibt abzuwarten.

Früher ging es bei der Meyer-Werft eigentlich immer nur aufwärts. Seit der Gründung 1795 hat sich die Firma stetig weiterentwickelt. Es gab immer mal wieder Krisen, aber sie wurden gemeistert. Das hatte auch damit zu tun, dass relativ kontinuierlich über die Unternehmensgeschichte hinweg neue Aufträge und damit neue Jobs und stabile Einkommen zu erwarten waren. Alleine zwischen 2010 und 2019 hat sich der Umsatz der Werft um 60 Prozent erhöht, die Belegschaft wuchs von rund 2500 auf 4300. Jetzt aber ist nicht damit zu rechnen, dass diese Entwicklung weitergeht, und zwar auf Jahre hinaus nicht: Der Kreuzfahrtenmarkt liegt darnieder, niemand bestellt neue Schiffe.

Einzige überlebende Werft

Und so hat der Streit um die Fleischtöpfe begonnen. Dabei spielt aber nicht nur eine Rolle, wie die nackten Zahlen zu möglichen betriebsbedingten Kündigungen ausfallen. Zwischen den handelnden Personen verläuft ein Riss, der auch etwas mit Mentalitäten, mit Profilierung, mit Machtdemonstrationen und mit gesellschaftlichem Wandel zu tun hat. Aus allem ist eine unschöne Mischung entstanden, die jetzt, in der Krise, massiv zu Tage tritt.

Papenburg ist eine Fehnkolonie, 1631 entstanden. Auf ihren Kanälen wurde Torf abtransportiert, als Bau- und als Brennstoff. Dafür brauchte man Kähne, und die wurden in den zeitweise bis zu 20 Werften in Papenburg gebaut. Eine davon war die Meyer-Werft, die einzige, die überlebt hat. Das hat sie geschafft, weil die Firmenleitung stets auf Marktnischen setzte – anfangs Stahl- statt Holzschiffbau, später Gastanker, Fähren, Containerschiffe. Seit den Achtzigern liegt der Schwerpunkt auf Kreuzfahrtschiffen, was zu dem Kuriosum geführt hat, dass Meyer, wegen der Bühnen an Bord, der größte deutsche Theaterbauer ist.

Immer größer, immer bunter: Überführung des Kreuzfahrtschiffs «Odyssey of the Seas» von der Meyer-Werft über die Ems in Richtung Nordsee. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam

Immer, wenn wieder einer dieser Ozeanriesen durch die schmale Ems in die Nordsee überführt wird, fragt sich die Welt, warum Meyer nicht an der Küste, sondern im Binnenland derartige Pötte baut. Der Grund ist einfach: Die Meyers sind Emsländer.

Die Stadtgrenze von Papenburg ist auch eine Mentalitätsgrenze. Dort, wo das Betriebsgelände der Werft liegt, endet das Emsland und beginnt Ostfriesland. Das Emsland ist katholisch geprägt. Die Ostfriesen dagegen sind evangelisch. Das schlägt sich bis heute in den Wahlergebnissen nieder: Die Emsländer wählen weit überwiegend CDU, die Ostfriesen weit überwiegend SPD. Und sie beäugen sich gegenseitig oft misstrauisch, obwohl es sich im Kern um denselben maulfaulen, knorrigen, stolzen, sehr der Heimat verbundenen Menschenschlag handelt.

Tote Bundeswasserstraße

Kurz gesagt: Selbst wenn man Firmenchef Bernard Meyer, der Senior der Werft, mittlerweile 73, seit 39 Jahren an der Unternehmensspitze, irgendwelche Werftgrundstücke direkt an der Nordsee nachgeworfen hätte, er hätte sie nicht genommen. Emsländer bleiben zu Hause. So kommt es zustande, dass für die Kreuzfahrtriesen die Ems mehrfach ausgebaggert wurde und zu einer toten Bundeswasserstraße verkam, immer mit dem Argument, die Arbeitsplätze müssten erhalten bleiben.

Das hat auch alles gut geklappt, so lange alle Beteiligten – die Firmenleitung, der Betriebsrat mit der Belegschaft hinter sich und die Politik – mitgespielt und zusammengearbeitet haben. Die großen Kämpfe wurden vor allem in Sachen Emsvertiefung ausgetragen, und sie endeten zugunsten der Werft. Der damalige Betriebsratschef Paul Bloem wurde für seine Kooperation mit einem Aufstieg in die Geschäftsführung belohnt, er und Bernard Meyer duzen sich.

Der Patriarch: Bernard Meyer, Geschäftsführer der Meyer-Werft Papenburg. Quelle: Sina Schuldt

Von diesem Konsens ist heute in Papenburg nichts mehr zu spüren. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist das frühere Familienunternehmen, in dem der Chef jeden Azubi mit Namen kannte, längst ein Konzern mit Töchtern in Rostock und Turku in Finnland und Holdingsitz in Luxemburg geworden. Bernard Meyer ist immer noch der Patriarch, aber inzwischen mischen seine Söhne mit, und er kann die Firma nicht mehr überblicken wie früher, sie ist zu abstrakt dafür, besteht mehr aus Zahlen als aus Personen.

Zum anderen hat sich auf der Arbeitnehmerseite viel verändert. Die eine Hälfte der Belegschaft kam über Jahrzehnte aus dem Emsland, die andere Hälfte aus Ostfriesland. Dann holte Meyer 2000 bis 3000 Arbeiter, die nicht mehr zu den festen Arbeitnehmern, sondern zu Werkvertragsfirmen gehörten und damit billiger waren. Was das alte Gefüge durcheinander brachte.

Der damalige Betriebsratschef Paul Bloem, der aus dem Rheiderland stammt, einer ostfriesischen Enklave links der Ems an der holländischen Grenze, hat alle immer beieinander und auf dem Kurs der Werftleitung gehalten. Nachfolger Thomas Gelder aber ging irgendwann zur IG Metall nach Leer, das haben damals schon manche als Abkehr vom Firmenkurs verstanden, und der erste große Bruch trat zutage, als der nächste Betriebsratschef Ibrahim Ergin 2015 verdächtigt wurde, Auszubildende und Werksstudenten zum Eintritt in die Gewerkschaft genötigt zu haben.

Konfrontation nach Kündigung

Ob das so geschehen war, wurde nie ganz geklärt, aber Meyer schickte Ergin die Kündigung. Es setzte ein langes juristisches Tauziehen ein, das später mit einem Vergleich und dem Weggang von Ergin endete. Spätestens von da an standen die Zeichen auf Konfrontation.

Inzwischen ist Nico Bloem Chef des Betriebsrats, Neffe des früheren Betriebsratsvorsitzenden Paul Bloem. Die beiden begegnen sich in den Besprechungsräumen der Werft heute möglichst nicht mehr. Denn Nico Bloem, gelernter Schiffbauer, IG-Metaller vom ersten Arbeitstag an, 27 Jahre jung, eloquent und mit einem klaren linksorientierten Weltbild, fährt alles andere als den Kuschelkurs, den sein Onkel geprägt hat.

Nico Bloem engagiert sich auch politisch, er bezeichnet seine Partei, die SPD, für die er im Stadtrat des ostfriesischen Weener sitzt, als „Arbeiterpartei“. Und er legt den Finger in die Wunde, dass die Werft jetzt, in der Corona-Krise, in der der Firma 40 Prozent des Umsatzes von früher fehlen, zwar Stellen in der Stammbelegschaft abbauen will, aber sehr wohl Aufträge an Werkvertragsarbeiter vergibt. Firmenchef Meyer sagt, ohne sei die Werft nicht wirtschaftlich zu führen. Bloem sagt: „Die wollen uns ersetzen, die sehen die Menschen nicht mehr.“

Ein „Meinungsbild“

In den oberen Fluren der Werft meinen manche, Bloem wolle sich politisch über seinen Betriebsratsjob profilieren. Falls das so sein sollte, hat das Unternehmen es ihm gerade leicht gemacht: Es hat am Betriebsrat vorbei die Arbeitnehmer befragt, ob sie lieber 1000 Entlassungen von den derzeit noch 3900 Beschäftigten wolle, oder ob sie mit nur 660 Entlassungen, aber 200 unentgeltlichen Arbeitsstunden pro Mann extra einverstanden seien. Eine Machtdemonstration? Es sei nur um ein „Meinungsbild“ gegangen, sagt Firmensprecher Peter Hackmann – 1557 Mitarbeiter hätten sich an der Befragung beteiligt, 1446 hätten für die Option mit der Mehrarbeit gestimmt, 93 Prozent. Und er stellt die Frage, inwieweit der Betriebsrat die Belegschaft noch repräsentiere.

Nico Bloem, der die Geschäftsleitung am Dienstag ein weiteres Mal zu Verhandlungen über Interessensausgleich und Sozialpläne aufgefordert hat, wertet die Umfrage als rechtswidrig und als „Angriff“, als Versuch, Arbeitnehmer und Arbeitnehmervertreter zu spalten – und er bekam Unterstützung von seinem Genossen Stephan Weil, dem Landesvater, der die Meyer-Aktion als „Foul“ bezeichnete.

Was darauf hinweist, dass auch der frühere politische Konsens im Land, für die Meyer-Werft und ihre Aufträge sei alles zu tun, bis hin zu kompletten Übernahme der Emsausbaggerungskosten durch die Steuerzahler, nicht mehr unverbrüchlich gilt. Heute gibt es eine neue Generation von Politikern und Verwaltungsleuten, Gerechtigkeit und Ökologie haben inzwischen mindestens das gleiche Gewicht wie die Ökonomie.

Die Meyer-Werft steckt in der Krise. Und es kommt von allen Seiten. Und vielleicht steht sich das Unternehmen auch manchmal selbst im Weg. Schiffbruch droht.

Von Bert Strebe