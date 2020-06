Hannover

Zwischen Landessozialministerin Carola Reimann ( SPD) und den gesetzlichen Krankenkassen auf der einen Seite sowie den privaten Krankenversicherungen auf der anderen gibt es einen heftigen Disput. Der Vorwurf: Die Privatkassen beteiligten sich nicht an Millionenkosten, die durch die die Corona-Pandemie entstanden sind.

Fast 18 Millionen Euro für Testzentren und Schutzkleidung

Die Kosten für den Aufbau der 40 Corona-Testzentren in Niedersachsen und für die gesamte Schutzausrüstung der Ärzte und Praxisangestellten in den Arztpraxen würden gegenwärtig allein von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, berichtet der Leiter des Verbandes der Ersatzkassen, Jörg Niemann. Hierfür seien in Niedersachsen bereits 17,8 Millionen Euro ausgegeben worden.

Zusätzlich würden jetzt auch Kosten für symptomunabhängige Tests zum Beispiel in Schulen und Kindertagesstätten sowie Reihentests in Krankenhäusern und Pflegeheimen direkt mit dem Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet. Wenn zehn Prozent der Bevölkerung getestet werden, kämen auf die Krankenkassen niedersachsenweit weitere 40 Millionen Euro an Ausgaben zu. Auch daran beteiligen sich die Privatversicherungen laut Niemann nicht.

Die gesetzlichen Krankenkassen trügen während der Corona-Pandemie die Kosten der Versorgung allein, sagt der Chef der Ersatzkassen. „Und zwar nicht nur für die gesetzlich Versicherten, sondern auch für Privatversicherte, obwohl sich deren Versicherer nicht an den Kosten beteiligen“, betonte er.

Ministerin spricht von „Skandal“

Ministerin Reimann bezeichnet das Verhalten der privaten Krankenversicherungen als „Skandal“. „Die private Krankenversicherung ist in dieser Krise ein Totalausfall“, betonte die SPD-Politikerin. Egal, um welche Corona-Maßnahmen es gehe, es gebe immer nur Unterstützung durch die gesetzlichen Kassen. Es könne aber nicht sein, dass die Verantwortung einseitig auf die gesetzlichen Krankenversicherung abgewälzt werde, bemängelte sie.

Ein Sprecher des Verbandes der Privaten Krankenversicherungen wies die Kritik zurück. „Der Vorwurf sei völlig unbegründet“, sagt er. Beispielsweise beteiligten sich die privaten Krankenversicheruungen an den Zusatzzahlungen für die Krankenhäuser. Außerdem beteiligten sich die Privatversicherten durch ihre Steuern unter anderem an Ausgleichszahlungen an Krankenhäuser, das Freihalten stationärer Kapazitäten und den Bonus für die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten.

Eine Mitfinanzierung von Massentests lehnen die Privatkassen ab. Das sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und sollte deshalb nicht aus Mitteln der Krankenversicherungen sondern aus Steuergeld bezahlt werden.

