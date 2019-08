Hannover

Die N-Bank fördert auch Forschung und Entwicklung in niedersächsischen Unternehmen mit jährlichen Millionenbeträgen. Doch der landeseigenen Förder- und Investitionsbank ist jetzt in diesem Bereich das Geld ausgegangen – weil die Nachfrage nach den Zuschüssen so hoch ist. Bis voraussichtlich Mitte 2020 können hi...