N-Bank verlängert Zahlungsfrist für Corona-Hilfen

Hannover

Die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (N-Bank) gibt Unternehmen und Selbstständigen mehr Zeit, um zu Unrecht erhaltene Corona-Soforthilfen zurückzuzahlen. Ursprünglich sollten die Begünstigten das Geld bis Ende Februar überweisen – nun wurde die Frist bis Ende Oktober nächsten Jahres verlängert. „Wir wollen vermeiden, dass den Betroffenen mitten in einer neuen Pandemiewelle dringend benötigte Liquidität entzogen wird“, sagte ein N-Bank-Sprecher am Dienstag in Hannover.

Insgesamt hat das Institut seit Ausbruch der Corona-Krise 900 Millionen Euro an Antragsteller ausgezahlt; knapp ein Drittel der Summe kam vom Land, der Rest vom Bund. Zuletzt hatte die N-Bank rund 130.000 Hilfeempfänger angeschrieben und um Nachweise dafür gebeten, dass ihnen die Unterstützung tatsächlich zustand. Sind sie besser durch die Pandemie gekommen als zum Antragszeitpunkt erwartet, müssen sie große Teile der Unterstützung zurückzahlen.

Viele Empfänger haben Hilfen schon zurückgezahlt

Nach Angaben der Bank haben das bereits rund 10.000 Hilfeempfänger getan und insgesamt 62 Millionen Euro überwiesen. „Die Summen reichen von 2,50 bis 250.000 Euro“, sagte der Sprecher. Die Bagatellgrenze liege eigentlich bei 250 Euro, aber einige der Begünstigten zahlten auch kleinere Beträge zurück. Insgesamt liefen derzeit 62 Förderprogramme, die Firmen und Selbstständige in der Corona-Krise unterstützen sollen.

Die N-Bank fordert frühere Antragsteller auf, so schnell wie möglich detailliert Auskunft über ihre Notlagen zu geben. Die Abgabe dieser Informationen sei auch nach Ablauf der ersten Frist am 17. Dezember möglich, das Datenportal bleibe geöffnet, heißt es. Wer sich weiterhin nicht melde, werde Anfang Januar eine Erinnerung bekommen.

