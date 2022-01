Hannover

Eigentlich wollten der Deutsche Hotel und Gaststättenverband (Dehoga) und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Januar einen neuen Tarifvertrag für die rund 120.000 Beschäftigten im niedersächsischen Gastgewerbe abschließen. Daraus wird nun nichts, die entsprechenden Verhandlungen sind vorerst gescheitert.

Umsätze in der Branche brechen ein

Hotels und Gaststätten gehören zu den Betrieben, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu spüren bekommen. Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer vom Dehoga Niedersachsen, verweist auf eine Umfrage, an der mehr als 830 Betriebe im Bundesland teilgenommen haben. Sie beklagen Umsatzeinbrüche von durchschnittlich 40 Prozent im gesamten Jahr 2021 im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie. Im normalerweise starken Monat Dezember seien es mehr als 51 Prozent gewesen. „In dieser Situation können Betriebe zusätzliche Lohnkosten nicht stemmen“, betont Balke.

NGG fürchtet Abwandern der Mitarbeiter

„Corona kann nicht als Totschlagargument genutzt werden“, sagt demgegenüber NGG-Gewerkschaftssekretär Thomas Domke. In der Branche bestünden zum Teil hausgemachte Missstände wie Niedriglöhne, unbezahlte Überstunden und ein rauer Umgangston hinter den Kulissen. Allein im Jahr 2020 hätten rund 26.000 Beschäftigte wie Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte dem Gastgewerbe den Rücken gekehrt. „Ohne eine deutliche Lohnerhöhung werden die Mitarbeiter weiter mit den Füßen abstimmen und den Betrieben dauerhaft fehlen“, sagt Domke. Ein Neubeginn nach der Krise werde so deutlich erschwert.

Wegen der Umsatzeinbrüche könnten die Betriebe zusätzliche Lohnkosten nicht stemmen, argumentiert der Dehoga Niedersachsen. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Laut NGG liegt der Einstiegslohn im Gastgewerbe derzeit auf Mindestlohnniveau, das sind aktuell 9,82 Euro. Eine erfahrene Fachkraft erhalte 12,91 Euro Stundenlohn. Durch die Kurzarbeit habe sich die Einkommenssituation verschärft. Die Gewerkschaft fordert eine untere Grenze von 13 Euro, die übrigen Gehälter sollten entsprechend steigen.

„Gefühlter Lockdown“ durch 2G Plus

Der Dehoga will sich nach Angaben von Balke künftigen Tarifgesprächen nicht verweigern, sobald für Hotels und Gaststätten wieder eine verlässliche Öffnungsperspektive bestehe. „Seit die 2G-Plus-Regel eingeführt wurde, befinden wir uns in der Gastronomie und Hotellerie wieder in einem gefühlten Lockdown“, sagt der Hauptgeschäftsführer. Vor allem Betriebe im ländlichen Raum litten zusätzlich darunter, dass die Gruppengröße auf zehn Personen beschränkt sei und deshalb viele Feiern und Veranstaltungen abgesagt würden.

Während Domke für die NGG einen schnellen Wiedereinstieg in die Tarifgespräche fordert, will sich Balke nicht festlegen. Möglicherweise ergebe sich die erwähnte Öffnungsperspektive mit weniger strengen Corona-Regeln zu den Ostertagen Mitte April.

Von Bernd Haase