Hannover

Bei dem hannoverschen Maschinenbauer Viscom ist der Umsatz im vergangenen Jahr um rund 30 Prozent auf knapp 62 Millionen Euro eingebrochen. Unter dem Strich verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 4,8 Millionen Euro. Im Jahr 2019 hatte der Spezialist für automatische optische Inspektionssysteme noch einen Gewinn von 3,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Wegen des negativen Ergebnisses werde man für 2020 keine Dividende ausschütten, teilte die Firma am Dienstag mit. Die Zahl der Mitarbeiter sank von 485 auf 464.

Wieder mehr Aufträge

Das Geschäft von Viscom hängt stark von der Autoindustrie ab, die von der Corona-Krise schwer getroffen wurde. Der technologische Wandel dieser Branche biete jedoch auch Chancen für Viscom, hieß es. Die Umstellungen bei den Produktionslinien der Kunden erforderten oft neue Inspektionssysteme. Viscom habe das Jahr 2020 genutzt, um sich den veränderten Anforderungen des Marktes anzupassen – etwa durch die Entwicklung neuer Anlagen zur 2D- und 3D-Inline-Röntgeninspektion.

Kosten sollen sinken

In der zweiten Jahreshälfte 2020 habe sich das Geschäft wieder belebt, erklärte das Unternehmen. Der Auftragseingang bei Viscom war im dritten Quartal mit knapp 17 Millionen Euro bereits um etwa 79 Prozent höher als im Vorquartal. Von Oktober bis Dezember kamen Bestellungen in Höhe von knapp 22,5 Millionen Euro herein. Für das laufende Jahr rechnet Viscom mit einem Umsatz zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) solle sich zwischen 2,1 und 7,2 Millionen Euro bewegen, hieß es. Um das Ziel zu erreichen, werde man die Kosten weiter verringern.

Von Jens Heitmann