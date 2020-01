Nächste Tarifrunde: IG Metall fordert mehr Geld – und sichere Arbeitsplätze

Hannover

Die Industriegewerkschaft Metall will in der kommenden Tarifrunde nicht nur mehr Geld fordern – sondern auch mehr Sicherheit für Jobs und eine „angemessene“ Qualifizierung der Mitarbeiter. Zahlreiche Unternehmen hätten noch keine klaren Strategien zur Bewältigung des Wandels in der industriellen Produktion, sagte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger, am Donnerstag nach einer Sitzung der Tarifkommission. „Hier werden wir die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, hier muss deutlich mehr passieren, das gebietet die gesellschaftliche Verantwortung.“

Der Tarifvertrag für 3,8 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie läuft am 31. März aus. Die sogenannte Friedenspflicht endet am 28. April – im Anschluss sind erste Warnstreiks möglich. In der vergangenen Tarifrunde hatte die IG Metall Anfang 2018 neben einer Lohnerhöhung um 4,3 Prozent auch das Recht der Beschäftigten auf eine – auf Wunsch befristete – Verkürzung der Arbeitszeit auf 28 Stunden in der Woche und die Wahlmöglichkeit für eine Umwandlung des Zusatzgeldes von 27,5 Prozent eines Monatslohns in weiteren Urlaub durchgesetzt.

Verhandlungen im März

Seinerzeit hatte die Gewerkschaft die Arbeitgeber erfolgreich mit 24-Stunden-Streiks unter Druck gesetzt. Dies hatte bei den Unternehmen hohe Umsatzeinbußen zur Folge – daraufhin bröckelte der anfänglich bekundete Widerstandswille gegenüber der IG Metall schnell dahin. Auch bei Volkswagen kam es erstmals seit 14 Jahren wieder zu Warnstreiks.

Noch diskutiert die Gewerkschaft über ihre Forderungen auf Betriebsebene und in den Regionen. Der Vorstand will am 4. Februar eine Empfehlung für die Verhandlungen aussprechen. Der Beschluss soll dann am 26. Februar fallen. Die erste Tarifverhandlung mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall ist für Mitte März anberaumt.

In Niedersachsen verhandelt die IG Metall für 110 000 Beschäftigte der Branche, parallel laufen Gespräche über einen Haustarifvertrag für die 110 000 Mitarbeiter von Volkswagen, der in der Regel noch etwas besser dotiert ist das Vertragswerk für die Fläche.

Schwierige Tarifrunde erwartet

Die Arbeitgeber stellen sich auf eine harte Auseinandersetzung ein. „Wir stehen vor der schwierigsten Tarifrunde seit zehn Jahren“, sagte der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt. „Die Zeiten, in denen Verteilungsprobleme aus dem Zuwachs gelöst werden konnten, sind nach neun Jahren Konjunkturaufschwung vorbei.“ Die Metall- und Elektroindustrie befinde sich in einer Rezession und habe das vergangene Jahr mit einem Produktionsminus von rund 5 Prozent abgeschlossen. „Das ist der größte Rückschritt seit der Wirtschaftskrise 2009“, sagte Schmidt. Eine Erholung sei nicht in Sicht.

Nach Einschätzung der IG Metall malen die Arbeitgeber die Lage zu schwarz. Trotz einer „allgemeinen Eintrübung der konjunkturellen Lage“ strebe man tarifliche Verbesserungen an, sagte Gröger: „Der Spielraum dafür ist da – so konnte Volkswagen im vergangen Jahr Wachstum verbuchen und seinen Marktanteil weltweit ausbauen.“

Von Jens Heitmann