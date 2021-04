Hannover

Guter Service muss honoriert werden – wer wollte dem widersprechen? Die Tui will also ihre Kunden in Zukunft für die Beratung zur Kasse bitten. Serviceentgelt nennt sich das, und die Tui wäre nicht der größte Reisekonzern der Welt, wenn sie damit nicht gleich einen neuen „Marktstandard“ etablieren wollte.

Im Grunde hat der Reisekonzern ja recht. Denn allzu oft kommen Kunden in die Büros, lassen sich inspirieren, eine Übersicht über Preise, Hotelleistungen und Alternativen geben, bekommen Informationen über Einreisebestimmungen obendrauf – und buchen dann im guten Wissen, dass sie die Reise online billiger bekommen, im Internet. Die Beratung nehmen sie kostenlos mit. Das ist natürlich schäbig, aber Alltag.

Wenn die Tui das nun in der größten Krise, die die Reisebranche je erlebt hat, durchbrechen will, überschätzt sie möglicherweise ihre Marktmacht. Denn im Grunde war es doch schon immer so: Nie konnten die Mitarbeiter in den Reisebüros sicher sein, dass die Kunden am Ende auch buchen würden. Schon immer haben diese Preise verglichen, haben sich hier beraten lassen und dann da gekauft, und das auch schon, bevor es das Internet gab. Ob die Servicepauschale das ändern kann, scheint fraglich.

Denn was ändert sich für den Kunden am Ende eigentlich? Bisher hat er den Service der Fachleute über den Reisepreis mitbezahlt, wenn aus der Beratung eine Buchung folgte. Nun soll dieser Mehrpreis in Zukunft als eigener Posten ausgewiesen sein. Offen bleibt, wie das die Reisebüros lukrativer machen soll. Man müsse „das jetzt mal versuchen“, heißt es bei der Tui. Das jedenfalls kann vielleicht nicht schaden.

Von Karl Doeleke