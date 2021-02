Frankfurt/Hannover

Der neue Commerzbank-Chef Manfred Knof geht den radikalen Konzernumbau mit Tempo an. Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr soll das Geldinstitut zumindest im Tagesgeschäft schon 2021 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Die Zahl der Stellen soll unter dem Strich um rund 7500 auf 32.000 sinken. Das Filialnetz wird auf 450 Standorte fast halbiert. „Natürlich reicht es nicht, zu schrumpfen und Kosten zu senken“, sagte Knof am Donnerstag in Frankfurt. Das Geschäftsmodell werde daher geändert: „Wir wollen die digitale Beratungsbank für Deutschland sein.“ Maßgeblich dazu beitragen soll die vergleichsweise erfolgreiche Online-Tochter Comdirect.

Anzeige

„Wachstum um jeden Preis ist für die Commerzbank keine Option mehr – Profitabilität geht vor“, betonte Knof. Damit grenzt er sich von der bisherigen Führungsriege und deren Versuch ab, schwindende Gewinne durch das Anlocken neuer Kunden zu kompensieren. Prämien für neue Privatkunden gehörten der Vergangenheit an, sagte Knof. Stattdessen müssen sich die Kunden darauf einstellen, dass sie für Konto oder Depot künftig etwas zahlen müssten – zumindest, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. „Wir werden mit neuen Preismodellen an den Markt zurückkommen.“

Kundenbetreuer zu anderen Filialen gewechselt

Treffen wird der Stellenabbau vor allem das Privatkundengeschäft (minus 3500 Jobs) und die Zentrale (minus 3200 Arbeitsplätze). Im Firmenkundengeschäft stehen etwa 1000 Stellen auf der Kippe. In manchen Geschäftsbereichen sollen aber auch neue Jobs geschaffen werden. Im Ausland gibt die Bank 15 Standorte auf. Aus dem eigenen Aktienhandel verabschiedet sich das Geldhaus ganz; bei Aktienanalysen setzt es künftig auf Kooperationen. Das Ziel sei, betriebsbedingte Beendigungskündigungen so weit wie möglich zu vermeiden, sagte Finanzchefin Bettina Orlopp. „Dass dies vollständig gelingen wird, können wir allerdings nicht garantieren.“

In der Region Hannover hat die Commerzbank im vergangenen Jahr schon jede vierte ihrer einst 20 Filialen geschlossen. In Hannover wurden die Geschäftsstellen in Döhren und Kleefeld aufgegeben. Im Umland traf es die Filialen in Lehrte, Neustadt und Barsinghausen. Die Kunden der betroffenen Geschäftsstellen werden an die nächstgelegenen Standorte verwiesen. Auch ihre Kundenbetreuer seien in die entsprechenden Filialen gewechselt, sagte eine Sprecherin des Kreditinstituts. Zu den Auswirkungen der vom Vorstand verkündeten neuen Strategie in der Region könne man zurzeit noch nichts sagen. Die Niederlassung Hannover betreut 116.000 Privat- und Unternehmerkunden.

Bank will ihre Eigenständigkeit erhalten

Im vergangene Jahr hat die Commerzbank unter dem Strich einen Verlust von rund 2,9 Milliarden Euro verbucht. Knof will den Umbau des Geschäftsmodells bis 2024 über die Bühne bringen – dann soll die Bank im operativen Geschäft 2,7 Milliarden Euro verdienen. Wann auch unter dem Stich wieder ein Gewinn stehen wird, blieb offen. Eine solche Prognose sei zum heutigen Zeitpunkt schwierig, sagte Orlopp.

Lesen Sie auch

Kommentar: Übernahme ist eine realistische Option

Mit der grundlegenden Neuaufstellung will sich die Bank auch davor schützen, zum Übernahmeziel zu werden. „Der Vorstand und ich ganz persönlich arbeiten jeden Tag für die Eigenständigkeit der Commerzbank“, sagte Knof. Dass die Bank eine „tiefgreifende Restrukturierung“ brauche, sei nicht neu. „Neu ist aber, dass wir die Veränderungen jetzt umsetzen – und zwar mit klarer Frist.“ Die Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2023 nach mehreren Nullrunden wieder eine Dividende erhalten.

Von Jörn Bender und Jens Heitmann