Hannover

Wenn Menschen in die Jahre kommen, häufen sich die gesundheitlichen Beschwerden – folglich gehen sie öfter zum Arzt. Dass in einer alternden Gesellschaft der Bedarf an medizinischer Betreuung zunimmt, kann deshalb niemanden überraschen. Erstaunlich ist eher, dass Patienten hierzulande immer länger auf Termine warten müssen, obwohl sich die Zahl der Mediziner bereits deutlich erhöht hat – innerhalb der vergangenen 20 Jahre um ein Drittel. Mehr Köpfe allein lösen das Problem offenbar nicht.

Die relevante Größe ist die Menge der angebotenen Behandlungszeit. Diese schrumpft jedoch, weil jüngere Ärzte anders ticken als ihre Vorgängergenerationen. Immer mehr Doktoren lassen sich in einer Praxis oder einem medizinischen Versorgungszentrum anstellen und arbeiten mit 40 Stunden in der Woche etwa ein Fünftel weniger als die Inhaber einer Praxis. Hinzu kommt, dass die Medizin weiblicher wird und junge Ärztinnen häufiger in Teilzeit tätig sind als ihre männlichen Kollegen.

An diesem Trend werden die Fördermodelle der Kassenärztlichen Vereinigungen kaum etwas ändern – wer den Aufwand einer eigenen Praxis scheut, lässt sich auch von einer einmaligen Prämie nicht zur Niederlassung verlocken. Die Lücke wird sogar eher größer als kleiner, weil in den nächsten zehn Jahr rund 1000 Hausärzte in Niedersachsen in Rente gehen. Neue Bedarfspläne können die veraltete Struktur der ambulanten Versorgung nicht retten: Nötig ist ein effizienterer Einsatz und eine planvollere Verteilung der Ressource Arzt. Viel Zeit für eine Anpassung des Systems bleibt nicht mehr.

Von Jens Heitmann