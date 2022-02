Hannover

Weniger als jede dritte Pflegeeinrichtung in Deutschland bezahlt ihre Beschäftigten nach Tarif – in Niedersachsen ist es sogar nur jede achte. Das geht aus einer Erhebung der Pflegekassen hervor, die am Montag bekanntgegeben wurde. Die Umfrage ist nötig geworden, weil die Pflegekassen ab September nur noch Versorgungsverträge mit Heimen und Pflegediensten abschließen dürfen, die ihre Mitarbeiter nach Tarif bezahlen. Wer das bereits tut, hat diese Daten in den letzten Monaten den Pflegekassen übermittelt.

Von den knapp 3600 zugelassenen Einrichtungen in Niedersachsen haben nach Angaben der AOK 462 Häuser einen entsprechenden Nachweis erbracht – das sind 13 Prozent. Bundesweit wurden die Daten von rund 33.000 Häusern erhoben, hier lag die Tarifquote mit 27 Prozent etwa doppelt so hoch. Verantwortlich dafür sei vermutlich, dass zwischen Ems und Elbe deutlich mehr Heime in privater Hand seien als im Bundesdurchschnitt, hieß es beim Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). 70 Prozent der Einrichtungen, die bereits nach Tarif zahlen, unterliegen kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, die übrigen 30 Prozent seien an Haus- oder Flächentarifverträge gebunden, teilte die AOK mit.

Die AOK sieht noch viel Luft nach oben

„Wenn weniger als ein Drittel aller Pflegeeinrichtungen in Deutschland der Tarifbindung unterliegen, ist noch viel Luft nach oben“, sagte die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann. „Es ist gut, dass mit der Erhebung der Pflegekassen erstmals bundesweite Transparenz über den Anteil der bereits nach Tarif oder nach einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung zahlenden Einrichtungen und über die Höhe der dort gezahlten Löhne geschaffen wird.“ Das sei ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zu einer angemessenen Bezahlung des Pflegepersonals in allen Regionen Deutschlands, sagte die frühere niedersächsische Sozialministerin.

Laut der Erhebung liegt der durchschnittliche Stundenlohn über alle Beschäftigtengruppen hinweg bundesweit bei 18,95 Euro. Zwischen Ost und West gibt es dabei große Unterschiede: Während die durchschnittliche Entlohnung in Ostdeutschland bei 17,98 Euro pro Stunde liegt, sind es im Westen 20,19 Euro.

In Niedersachsen liegen die Tariflöhne höher als im Bund

Wer in Niedersachsen in Einrichtungen mit Tarifverträgen arbeitet, bekommt mehr: Die durchschnittliche Bezahlung liegt bei 19,29 Euro je Stunde. „Erfreulich ist, dass die Löhne der tarifgebundenen Einrichtungen damit oberhalb des Bundesdurchschnitts und deutlich oberhalb des Mindestlohns in der Pflege von 12,55 Euro liegen“, sagt der Vorstandschef der AOK-Niedersachsen, Jürgen Peter.

Für Pflegefachpersonal mit mindestens dreijähriger Ausbildung beträgt der durchschnittliche Stundenlohn in Niedersachsen 22,15 Euro (Bundesdurchschnitt: 21,66 Euro), für Pflegeassistenzkräfte mit einer mindestens einjährigen Ausbildung 18,48 Euro (Bund: 17,52 Euro) und für Hilfspersonal 16,16 Euro (Bund: 15,95 Euro).

Reform soll Pflege attraktiver machen

Die Erhebung der Pflegekassen basiert auf einer Neuregelung der Großen Koalition, die im Juni vergangenen Jahres mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung vom Bundestag verabschiedet worden ist. Die Ergebnisse der Abfrage sollen als Basis für eine flächendeckende tarifliche Entlohnung in der Altenpflege dienen. „Die Reform soll für eine bessere Bezahlung der Altenpflege sorgen und den Beruf damit attraktiver machen“, sagt der Leiter des Verbands der Ersatzkassen in Niedersachsen, Hanno Kummer.

