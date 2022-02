Hannover

Bei Banken und Sparkassen brummt das Kreditgeschäft. Doch mit der Rückkehr der Inflation werden bald auch die Zinsen steigen. Im HAZ-Interview sagt Thomas Mang, Präsident des niedersächsischen Sparkassenverbandes, ob sich potenzielle Häuslebauer ihre eigenen vier Wände künftig noch leisten können, wann Sparer wieder Guthabenzinsen bekommen und wie die Sparkassen der Konkurrenz von Discountbrokern begegnen.

Während die Preise kräftig steigen, bekommen Sparer weiter keine Zinsen – stattdessen müssen sie Verwahrentgelte für hohe Guthaben zahlen. Wie lange können die Sparkassen das durchhalten, bevor die Marke Schaden nimmt, Herr Mang?

Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir unseren Kunden wieder Zinsen zahlen können. Sobald die Märkte das zulassen, werden wir das auch sehr gerne tun. Ich sehne wirklich die Zeit herbei, in der wir endlich wieder einen Wettbewerb um Einlagen der Kunden veranstalten können und uns nicht mehr dagegen wehren müssen. Denn das ist ja eigentlich pervers.

Ein Heißluftballon in der Form eines Sparschweines mit einem aufgedruckten Sparkassen-Logo ist am Himmel zu sehen. Angesichts der niedrigen Zinsen lohnt sich Sparen derzeit kaum. Quelle: Daniel Naupold

Etliche Notenbanken reagieren bereits auf die Inflation und kündigen Zinserhöhungen an. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) alsbald nachziehen?

Die EZB ist jetzt am Drücker: Sie muss sich wieder stärker ihrer Kernaufgabe widmen – das ist die Sicherung der Preisstabilität. Als erstes sollte die EZB ihr Anleihen-Kaufprogramm stoppen und auf die Erhebung von Negativzinsen verzichten – das ist für alle Beteiligten nur ein großes Ärgernis ohne die gewünschte Wirkung. Aber auch die Bundesregierung sehe ich in der Pflicht: Es ist nicht sinnvoll, wenn der Staat – etwa über die Energiesteuern – immer höhere Einnahmen generiert, um dann einen Teil davon wieder als Transferleistungen an Bedürftige zurückzugeben

Sparkassen fühlen sich von der Aufsichtsbehörde gegängelt

Die Finanzmärkte stellen sich auf ein Ende der Geldschwemme ein – Häuslebauer bekommen das bei den Hypothekenzinsen bereits zu spüren. Nähert sich der Immobilienboom seinem Ende?

Für die Häuslebauer sind Baupreise mit Steigerungsraten von 40 Prozent wesentlich spektakulärer als Mini-Zinsschritte von 0,15 Prozentpunkten bei Baukrediten. Eine solch moderate Erhöhung wird keine sinnvolle Finanzierung bedrohen. Sinnvoll heißt: Die Kunden sollten immer in der Lage sein, auch einen Zinssatz von 3 Prozent plus Tilgung tragen zu können.

Das ist Thomas Mang Thomas Mang hat sein gesamtes Berufsleben im Sparkassensektor verbracht. Nach der Ausbildung bei der Sparkasse Bremen blieb er dort etliche Jahre, bis er 1997 zum Vorstandsmitglied der Sparkasse Saarbrücken ernannt wurde. Im Jahr 2000 wechselte er zum Deutschen Sparkassen- und Giroverband. Seit Februar 2003 führt der 62-Jährige den Sparkassenverband Niedersachsen.

Die hohe Nachfrage nach Baukrediten war zuletzt ein verlässlicher Treiber Ihres Geschäfts. Müssen die Sparkassen jetzt umdenken?

Solange das Zinsniveau so niedrig bleibt, wird die Flucht in die Sachwerte anhalten. Wenn es zu einer kleinen Konsolidierung am Immobilienmarkt käme, wäre das allerdings nicht verkehrt. Eine komplette Kehrtwende sehe ich aber nicht: Die eigenen vier Wände bleiben der Lebenstraum vieler Menschen.

Angesichts von Wohnimmobilienkrediten von mehr als 1,6 Billionen Euro ist der Aufsichtsbehörde Bafin nicht mehr ganz wohl. Banken und Sparkassen sollen zusätzliche Rücklagen bilden, um auf das mögliche Platzen einer Immobilienblase vorbereitet zu sein ...

Dass die Bafin die Bildung von Immobilienblasen bekämpfen will, ist vom Grundsatz her nicht zu beanstanden. Aus unserer Sicht geht die Behörde hier aber etwas zu grobkörnig vor: Wir müssen nicht nur für das Neugeschäft zusätzliche Kapitalpuffer bilden, sondern auch für die Bestandskredite. Das ist aus unserer Sicht überzeichnet – und das wird die Baufinanzierungen verteuern und konterkariert auch die Finanzierung des notwendigen zusätzlichen Wohnraumes

Mang sieht Anzeichen für Konsolidierung am Immobilienmarkt

Ist auch der Immobilienmarkt in Niedersachsen schon überhitzt?

Bei uns geht es im Vergleich zu anderen Regionen noch recht moderat zu. Wir haben hier nicht so gewaltige Ausschläge wie in Metropolen wie München oder Hamburg. In Ballungsräumen wie Hannover hat es zwar auch beachtliche Preissteigerungen gegeben, aber landesweit ist es in den vergangenen vier Jahren per annum nur um 10 Prozent nach oben gegangen – das ist noch nicht beängstigend. Zudem sehen wir erste, zarte Anzeichen einer Konsolidierung.

Banken und Sparkassen leben von der Differenz zwischen den Zinsen für Guthaben und den Zinsen für Kredite. Zuletzt ist diese Marge immer stärker geschrumpft. Ist ein Ende der Talfahrt absehbar?

Unser Geschäft ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, die Erträge hingegen haben sich nur seitwärts bewegt. Die niedersächsischen Sparkassen haben seit 2017 insgesamt 500 Millionen Euro an Zinsspanne eingebüßt, allein 200 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Wir erwarten, dass sich dieser Abwärtstrend verlangsamt.

Um diese Einbrüche zu kompensieren, haben auch die Sparkassen ihre Gebühren zum Teil kräftig erhöht. Schadet das Ihrem Image als „Bank des kleinen Mannes“?

Das kann ich nicht ganz ausschließen. Aber die Aufsichtsbehörde hat uns schon vor vielen Jahren empfohlen, uns aus der Zinsabhängigkeit zu befreien und mehr auf die Provisionen zu achten. Das haben wir getan – und wenn das über den Zinsüberschuss nicht möglich ist, müssen wir das über andere Ertragsquellen hinbekommen. Nur so waren wir in der Lage, trotz der Nullzinspolitik der Notenbanken unsere Betriebsergebnisse stabil zu halten. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind die Preise in Deutschland aufgrund des starken Wettbewerbs sehr günstig.

Sparkassen glauben an die Qualität ihrer Beratung

Die Sparkassen haben in den vergangenen fünf Jahren bundesweit 30.000 Stellen gestrichen und 2000 Filialen geschlossen. Trotzdem sind ihre Kosten kaum gesunken. Wie kommt das?

Unser Ziel war primär nicht der Abbau, sondern der Umbau: Die Zahl der Filialen ist insgesamt gesunken, dafür haben wir aber in die bestehenden Geschäftsstellen investiert, um sie größer und leistungsfähiger zu machen. Zudem wurden auch alternative Vertriebswege ausgebaut. Mit unserer kombinierten Präsenz- und Digitalstrategie glauben wir, den Langstreckenlauf mit der Konkurrenz gewinnen zu können.

Umbau bei der Sparkasse Hannover: In der Filiale in Garbsen gibt es jetzt einen Loungebereich. Quelle: Sparkasse Hannover

Vom Boom an den Börsen haben zuletzt vor allem günstige Discount-Broker profitiert. Sparkassen verstehen sich noch immer als „Kaufhaus für alle“. Müssten – um im Bild zu bleiben – nicht auch Sie das Geschäft in Boutiquen aufteilen?

Als Sparkassen haben wir eine Gesamtverantwortung für unser Geschäftsgebiet, also für den Mittelstand ebenso wie für die breite Privatkundschaft. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Umsonst-Mentalität von Direkt- und Neobanken nicht durchhaltbar ist. Uns ist es auch dank guter Beratung im Wertpapiergeschäft gelungen, viele Kunden aus der Zinsfalle herauszulocken. Diesen Vorteil wollen wir nicht aus der Hand geben – sonst werden wir austauschbar.

Zentrale der Norddeutschen Landesbank: Die Sparkassen tragen das Sanierungskonzept mit. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Als Teil dieser „Gesamtverantwortung“ verstehen Sie vermutlich auch die Beteiligung an der Rettung und Sanierung der Norddeutschen Landesbank. Viele Sparkassen haben ihre Anteile an der Nord/LB aber bereits abgeschrieben – ist das nicht ein Misstrauensvotum?

Nein. Wir bewerten alle unsere Beteiligungen immer sehr vorsichtig, deshalb halten wir die entsprechenden Buchwerte auch niedrig – das haben wir auch bei der Nord/LB immer schon so gehandhabt. Das drückt also kein Misstrauen aus. Im Gegenteil: Wir glauben, dass die neue Ausrichtung der Nord/LB – bei allen Mühen und Schwierigkeiten – funktionieren kann. Wir werden für das Jahr 2021 auch keine erneute Wertkorrektur auf diese Beteiligung vornehmen.

Von Jens Heitmann