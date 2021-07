Niedersachsens Wirtschaft erholt sich spürbar

Hannover

Die niedersächsische Wirtschaft schöpft wieder Hoffnung. Durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen rechnen die Unter­nehmen mit deutlich besseren Geschäften – gebremst wird die Euphorie jedoch durch Engpässe bei Rohstoffen und elektronischen Bauteilen. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen. „Wir sehen gerade eine Erholungsrallye, die aber an vielen Ecken und Enden auf Hindernisse stößt“, sagte Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt am Freitag in Hannover. Man sei aber zuversichtlich, dass sich die Lieferschwierigkeiten in der zweiten Jahreshälfte in den meisten Branchen auflösen.

Der Umfrage zufolge schätzen 35 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als gut ein – damit hat sich Zahl der Optimisten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdoppelt. Die Hälfte der Firmen ist mit ihren Umsätzen zufrieden und nur 15 Prozent beurteilen ihre Lage als schlecht, vor einem Jahr waren das noch 38 Prozent. Für die kommenden Monate rechnet jeder vierte Betrieb mit einer weiteren Verbesserung und lediglich weniger als jeder fünfte mit einer Verschlechterung. Der IHK-Konjunkturklimaindikator für das zweite Quartal stieg um 18 auf 114 Punkte – und damit über den langjährigen Durchschnitt von 105 Punkten.

Gastgewerbe hat großen Nachholbedarf

Besonders im Einzelhandel und im Gastgewerbe hat sich die Stimmung aufgehellt. Ähnlich wie im vergangenen Sommer sind die Konsumenten in die Innenstädte zurückgekehrt, wegen der lange Zeit fehlenden Einkaufsmöglichkeiten seien ihre Portemonnaies gut gefüllt, hieß es bei der IHK. Verkäufer von Bekleidung, Schuhen und Schmuck hofften auf steigende Umsätze – gleiches gelte für Baumärkte und Möbelhäuser. Bielfeldt sprach von einem „Freudensprung“.

Einen Nachholbedarf spüren auch Restaurants und Gaststätten, nach sieben Monaten Lockdown wachse vor allem bei den Betrieben in den Urlaubsorten die Zuversicht, hieß es. Vielen Wirten fehle es jedoch noch deutlich an Umsatz, um wieder ohne staatliche Hilfen wirtschaften zu können. Insbesondere bei Veranstaltungen klaffe noch eine große Lücke im Vergleich zu normalen Zeiten. Darüber hinaus behindere die Personalnot die Erholung, viele Arbeitskräfte seien zwischenzeitlich in andere Bereiche abgewandert. „Was wir jetzt brauchen, ist einerseits die Gewissheit, dass es nicht wieder automatisch aufgrund steigender Inzidenzwerte zu einem Lockdown kommt und andererseits einen Fahrplan für die Zukunft“, sagte Bielfeldt.

Bauwirtschaft klagt über steigende Preise

Die Industrie befindet sich schon länger im Aufschwung – auch am Ende des zweiten Quartals stünden alle Zeichen auf Wachstum, hieß es. Behindert wird die Produktion vielerorts aber durch Lieferengpässe bei wichtigen Materialien wie Metallen, Kunststoffen oder Mikrochips. Der Mangel an Halbleitern macht sich besonders bei den Autoherstellern und ihren Zulieferern bemerkbar, der mit Abstand wichtigsten Branche in Niedersachsen. Insgesamt liege die Produktion in wichtigen Bereichen noch deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit, hieß es. Auch die Bauwirtschaft klagt über Engpässe etwa bei Holz oder Dämmplatten und rasante Preissteigerungen. Die Auftragslage ist der Umfrage zufolge aber so gut wie lange nicht.

Von Jens Heitmann