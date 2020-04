Hannover

Angesichts des allgemeinen Stillstands wegen der Corona-Krise warnen führende Vertreter der Wirtschaftsverbände in Niedersachsen vor dramatischen Folgen vor allem für die Automobilindustrie im Land. Wenn die Produktion noch weitere Wochen ruhe, werde es für die gesamte niedersächsische Wirtschaft ernste Konsequenzen geben, sagten Volker Schmidt vom Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall und Volker Müller von den Unternehmerverbänden Niedersachsen in einem Interview mit der HAZ.

„Kapitalpolster reichen höchstens noch acht bis zehn Wochen“

„In Niedersachsen sind über 60 Prozent der Beschäftigten direkt oder indirekt mit der Autoindustrie verbunden“, sagte Volker Schmidt. Kein anderes Bundesland sei so von dieser Branche abhängig. Und ausgerechnet hier bündelten sich nun die Probleme. „Es wäre ein Trugschluss zu glauben, die Autoindustrie sei unverwundbar. Die Kapitalpolster reichen höchstens noch acht bis zehn Wochen“, warnt Schmidt. Schon jetzt liege die Wirtschaft am Boden, und die Erwartungen seien im Keller.

Volker Müller wies vor allem darauf hin, dass eine weitere Zuspitzung der Lage insbesondere kleine und mittlere Unternehmen träfe. „Die größten Probleme haben die Zulieferer in der Metall- und Chemieindustrie, deren Kapitaldecke schon vor Corona sehr dünn war“, sagte er. Verschärfend komme hinzu, dass Betriebe von staatlichen Hilfskrediten ausgeschlossen seien, wenn sie schon vor dem 31. Dezember des vergangenen Jahres in einer Restrukturierung waren.

Volker Schmidt sagte, die wirtschaftlichen Einbrüche, die sich jetzt in der Automobilindustrie abzeichneten, halte keine Branche aus. „Das wird weitreichende Konsequenzen haben – auch für die Beschäftigung.“ Bis Mitte Mai würden drei Viertel der niedersächsischen Industriebetriebe in Kurzarbeit sein. „Das hat es noch nie gegeben, dafür haben wir keine Blaupause.“

„Klimaziele überdenken“

Schmidt und Müller plädierten vor diesem Hintergrund auch dafür, die ambitionierten Klimaziele der Europäischen Union noch einmal zu überdenken. Es sei unverantwortlich, wenn die Autoindustrie angesichts derzeitigen desolaten Ertragslage auch noch exorbitante Strafzahlungen leisten solle.

Unterdessen teilte der VW-Konzern am Mittwoch mit, er wolle die Produktion in seinen Zulieferwerken nach Ostern wieder stärker anlaufen lassen. In einigen Werken der Komponentenfertigung solle von kommenden Dienstag an der ohnehin laufende Teilbetrieb erweitert werden, um die Versorgung der chinesischen Produktionswerke sicherzustellen. Davon seien insgesamt 1700 Mitarbeiter an den Standorten Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Chemnitz und Hannover betroffen.

Führende Wirtschaftsforscher hatten am Mittwoch deutlich gemacht dass sie wegen der Corona-Krise eine tiefe Rezession in Deutschland erwarten. Dies werde auch zu Einkommensverlusten führen, die Zahl der Arbeitslosen werde steigen, heißt es in ihrem Frühjahrsgutachten.

Von Jens Heitmann