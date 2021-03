Niedersächsische Sparkassen profitieren von Corona

Hannover

Die niedersächsischen Sparkassen sind bisher deutlich besser durch die Coronakrise gekommen als erwartet. Statt des befürchteten Gewinneinbruchs konnten die 39 Institute im vergangenen Jahr sogar ein leichtes Plus verzeichnen: Das Betriebsergebnis vor Bewertung stieg von 850 auf 870 Millionen Euro. „Mit diesem Ergebnis hatten wir nicht gerechnet“, sagte der Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen, Thomas Mang, am Donnerstag in Hannover. „Aber wir sind natürlich zufrieden damit.“

Im Sommer 2020 hatte der Verband noch mit einem Minus von 10 Prozent kalkuliert. Seinerzeit richteten sich die Sparkassen nach der Vergabe zahlreicher Notkredite in den ersten Monaten der Pandemie auf erhebliche Ausfälle ein. Doch dazu kam es nicht – und auch mit Blick auf die nächsten Monate ist Mang zuversichtlich: „Keine Sparkasse befürchtet eine Insolvenzwelle.“ In Niedersachsen stehe zwar die Autobranche besonders unter Druck, insgesamt aber stünden viele Unternehmen robuster da, als man das zu Beginn der Krise angenommen habe – auch weil der Mittelstand über bessere Eigenkapitalpolster verfüge als früher.

Immobilienboom treibt die Kreditnachfrage

Eine hohe Nachfrage verzeichneten die Sparkassen neben staatlichen Förderkrediten auch bei ihren eigenen Finanzierungsangeboten: Firmen und Selbstständige haben sich im vergangenen Jahr eine zusätzliche Liquidität von 11 Milliarden Euro gesichert, das bedeutet einen Anstieg der Neuzusagen von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bestand der gewerblichen Kredite kletterte damit um rund 6 Prozent auf 46,5 Milliarden Euro. Bei den Privatkunden sorgte der Wunsch nach Wohneigentum für weiteres Wachstum: Die Institute sagten fast 8 Milliarden Euro an Krediten zu, ein Plus von 13 Prozent. Der Bestand stieg auf knapp 40 Milliarden Euro.

Weniger glücklich sind die Sparkassen mit der hohen Sparquote ihrer Kunden, die 2020 durch Corona noch einmal gestiegen ist und die Marke von 17 Prozent erreicht hat. Während die Spareinlagen und Termingelder rückläufig waren, stiegen die Sichteinlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten um knapp 15 Prozent auf rund 68 Milliarden Euro. Wegen des niedrigen Zinsniveaus gebe es für viele Kunden zu dieser Art von Anlage leider keine Alternative, sagte Mang: „Die Europäische Zentralbank hat nicht nur den Marktzins abgeschafft, sondern auch noch alle guten Anleihen vom Markt weggekauft.“

Sparkassen werben für Anlage in Wertpapieren

Um die „Einlagenflut“ einzudämmen und die Zahlung von Strafzinsen für eigene Einlagen bei der Zentralbank zu vermeiden, erhebe inzwischen etwa die Hälfte der Sparkassen in Niedersachsen sogenannte Verwahrentgelte, sagte Mang. Noch gingen die Institute aber „behutsam“ vor – die Negativzinsen träfen vornehmlich gewerbliche und neue Kunden, auch die Freibeträge seien vergleichsweise hoch. Die Sparkassen wollen versuchen, mehr Kunden für den Erwerb von Wertpapieren zu begeistern. Zuletzt ist das bereits gelungen: Der Absatz von Aktien, Anleihen und Fonds stieg 2020 netto um 140 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro.

Am Jahresende standen einem Kreditbestand von 90 Milliarden Euro Verbindlichkeiten an Kunden von 95 Milliarden Euro gegenüber. Während der Zinsüberschuss um 42 Millionen Euro auf 1,8 Milliarden Euro schrumpfte, stieg der Überschuss aus Provisionen um 26 auf 832 Millionen Euro. Die Zahl der Geschäftsstellen sank um 57 auf 731.

Von Jens Heitmann