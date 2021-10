Die Nord/LB kommt bei der Sanierung voran. Notleidende Kredite belasteten die Bilanz kaum noch und der Umbau der Geschäfte mache Fortschritte, sagt der scheidende Konzernchef. Im Interview spricht Thomas Bürkle auch über massiven Stellenabbau und leere Etagen in der Zentrale am Aegi in Hannover.