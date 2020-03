Nord/LB: Der Standort in Bremen soll deutlich schrumpfen

Hannover

Die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) will ihre Präsenz in Bremen verringern. Von den aktuell 400 Mitarbeitern am dortigen Standort sollen nur 130 übrig bleiben. Die anderen 270 Beschäftigten sollen in die Zentrale in Hannover und in die Niederlassung in Oldenburg wechseln. Das habe die Trägerversammlung der Nord/LB beschlossen, verlautete am Freitag aus Unternehmenskreisen. Ein Nord/LB-Sprecher bestätigte die Entscheidung.

Die Nord/LB hatte die Bremer Landesbank vor drei Jahren komplett übernommen. Das Institut war noch vor dem Mutterkonzern aus Hannover wegen fauler Schiffskredite in Schieflage geraten. Teil der Vereinbarung war es, die Standorte in der Hansestadt und in Oldenburg zu erhalten. In Bremen waren früher 600 Mitarbeiter ansässig, die im Jahr vor der Fusion noch einen 50 Millionen Euro teuren Neubau am Domshof bezogen hatten. Seither ist die Belegschaft in Bremen um ein Drittel gesunken.

Nord/LB muss Belegschaft nahezu halbieren

Künftig sollen sich die dort verbleibenden Mitarbeiter nur noch um die Betreuung von Privat- und Firmenkunden kümmern – alle übrigen Funktionen aus den Back-Office-Bereichen will die Nord/LB bis 2023 in Hannover und Oldenburg konzentrieren. Für Beschäftigte, die zu einem Wechsel bereit seien, werde es Zuschüsse zu den Fahrtkosten geben, hieß es bei der Bank. Sie könnten aber auch über Altersteilzeitmodelle oder Abfindungen das Unternehmen verlassen.

Die Nord/LB soll in den nächsten Jahren insgesamt deutlich schrumpfen: Nach einer milliardenschweren Finanzspritze ihrer Träger muss die Bank auf der Basis des Sanierungskonzepts ihre Bilanzsumme von 147 auf 95 Milliarden Euro verringern und die Zahl ihrer Mitarbeiter innerhalb der nächsten drei Jahre auf 2800 nahezu halbieren. Was aus der Immobilie am Bremer Domshof mit ihren 24.000 Quadratmetern Bürofläche werden soll, sei noch offen, hieß es in Hannover. Das Gebäude gehört der Nord/LB.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann