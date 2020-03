Nord/LB: Kredite für Flugzeuge bisher stabil

Hannover

Obwohl Fluggesellschaften um die Existenz kämpfen und große Teile ihrer Flotten am Boden lassen, befürchtet die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) keine gravierenden Folgen für ihr Kreditgeschäft. Das Finanzierungsvolumen im Geschäftsbereich Aviation betrage derzeit 4,5 Milliarden Euro für 414 Flugzeuge und 31 Triebwerke, teilte die Bank mit. Der Anteil notleidender Kredite liege bei weniger als 2 Prozent.

Geschäft soll schrumpfen

Die Nord/LB war durch marode Schiffskredite in Schieflage geraten. Vor allem wegen hoher Wertberichtigungen in diesem Segment verbuchte die Bank im Jahr 2018 einen Rekordverlust von 2,35 Milliarden Euro und benötigte frisches Geld von ihren Trägern. Nach einer milliardenschweren Finanzspritze durch die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen-Gruppe muss das Geldinstitut seine Bilanzsumme von 147 auf 95 Milliarden Euro verringern und die Zahl der Mitarbeiter innerhalb der nächsten drei Jahre nahezu halbieren – auf 2800 Beschäftigte.

Während sich die Nord/LB aus der Schiffsfinanzierung komplett zurückziehen will, soll das Kreditgeschäft mit der Luftfahrt erhalten bleiben – jedoch auf unter 3 Milliarden Euro schrumpfen. Die Risiken seien bei den Flugzeugen deutlich geringer als bei Containerfrachtern, hatte Nord/LB-Chef Thomas Bürkle im Dezember in einem HAZ-Interview gesagt. Zum einen sei das Volumen der Kredite hier deutlich kleiner. Zum anderen verhindere das Duopol von Boeing und Airbus, dass Konkurrenten schnell in den Markt eintreten könnten und so Überkapazitäten entstünden.

Bald wieder Normalisierung?

Nach Einschätzung der Nord/LB wird sich der Flugverkehr im Verlauf der nächsten Monate wieder normalisieren. Die Kunden der Landesbank seien in dem Segment mehrheitlich Leasinggesellschaften – das direkte Geschäft mit Airlines mache einen eher kleinen Anteil aus. „Grundsätzlich stellen Leasinggesellschaften im Rahmen der Transaktionen einen zusätzlichen Risikopuffer dar“, sagte ein Nord/LB-Sprecher.

