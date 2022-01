Hannover

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) im Lauf des Jahres Fahrt aufnehmen. Die Corona-Pandemie habe bei vielen Unternehmen zwar tiefe Spuren hinterlassen, sagte Vorstandsmitglied Christoph Dieng am Mittwoch. Da aber etliche Volkswirtschaften das Vorkrisenniveau wieder überschritten oder zumindest fast erreicht hätten, werde voraussichtlich auch Deutschland seinen Erholungsprozess fortsetzen. Für 2022 rechnet die Nord/LB bundesweit mit einem Wirtschaftswachstum von 3,5 Prozent.

Die Prognose sei jedoch mit Risiken behaftet, sagte Dieng. „Hartnäckige Material- und Lieferengpässe, wachstumshemmende Knappheiten am Arbeitsmarkt und der massive Inflationsanstieg sind Belege dafür, dass die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist und nach wie vor einen erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung hat.” Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach vorläufigen Zahlen um knapp 3 Prozent gestiegen. Damit habe die Wirtschaft einen Gutteil des vorherigen coronabedingten Konjunktureinbruchs aufgeholt, sagte Dieng.

Inflation von 3,2 Prozent erwartet

Die Nord/LB erwartet aber ein schwieriges Winterhalbjahr. „Die aktuelle Corona-Welle trifft die Wirtschaft in einer Schwächephase“, sagte Chefvolkswirt Christian Lips. „Neben den Liefer- und Materialengpässen belastet vor allem der Kostenschub durch den breiten Preisanstieg bei Energie und Rohstoffen die Unternehmen.“ Für das Gesamtjahr prognostiziert die Bank eine Inflationsrate von 3,2 Prozent für Deutschland und den Euro-Raum.

Für Niedersachsen rechnet die Nord/LB mit einem realen BIP-Wachstum von 2,8 Prozent im vergangenen Jahr und einem Plus um 3,9 Prozent 2022. Lieferschwierigkeiten bei diversen Rohstoffen und Vorleistungsgütern sowie die damit einhergehenden Preissteigerungen hätten besonders in der Industrie zu einem Produktionsstau geführt, sagte Volkswirt Eberhard Brezski. Dadurch könnten die vollen Auftragsbücher nicht zeitnah abgearbeitet werden. „Diese Situation wird sich zunächst so fortsetzen, im Jahresverlauf aber sukzessive abmildern.“

Von Jens Heitmann