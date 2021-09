Hannover

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) will einen weiteren Teil ihres IT-Systems auslagern. Der indische Softwaredienstleister Tata Consultancy Systems (TCS) soll den Betrieb für die Anwendungen in den Bereichen Finanzmärkte und Kreditgeschäft übernehmen. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen mit Sitz in Mumbai sei zunächst auf fünf Jahre angelegt, sagte ein Sprecher des Geldinstituts am Dienstag in Hannover. „Die Partnerschaft ist ein zentrales Element beim Umbau unserer IT-Landschaft.“

Die Nord/LB war wegen maroder Schiffskredite in Schieflage geraten und wurde mit Milliardenhilfen ihrer Träger gerettet. Seither muss sich die Bank neu ausrichten und deutlich kleiner werden. Die Bilanzsumme soll mittelfristig von einst 147 auf 95 Milliarden Euro schrumpfen. Die Zahl der Vollzeitstellen soll von ehemals 5450 auf 2800 sinken. Bis zum Jahr 2024 will die Landesbank ihre Verwaltungskosten von ursprünglich rund einer Milliarde Euro auf 625 Millionen Euro drücken.

Zahlreiche IT-Jobs bedroht?

Im Frühjahr 2020 hatte die Nord/LB für den Betrieb ihrer IT-Infrastruktur einen neuen Partner präsentiert. Seitdem sorgt der französische Provider Atos dafür, dass bei dem Geldhaus die Telefone, Computer und Datennetze sicher laufen. Der Dienstleister ermögliche dem Institut bei der Hardware eine höhere Flexibilität und helfe gleichzeitig dabei, die Kosten zu verringern, hieß es seinerzeit.

Aufgabe von Tata Consultancy Systems wiederum ist es künftig, die Pflege und Betreuung der verwendeten Software effizienter zu managen als bisher. Dem Vernehmen nach sind bei der Bank aktuell rund 200 Anwendungen in Gebrauch, die noch von eigenen IT-Spezialisten betreut und weiterentwickelt werden.

Bei ihrer Konsolidierung wolle die Nord/LB auch bei der Datenverarbeitung schlanker und schneller werden, hieß es. Noch sind in der konzerneigenen IT mehr als 300 Beschäftigte tätig – etwa die Hälfte davon könnte in den nächsten Jahren ihre Jobs verlieren, hieß es. Zuvor hatte TCS bereits die IT der Postbank übernommen.

Von Jens Heitmann