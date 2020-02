Nord/LB will vom Ausbau der Wind- und Solarparks profitieren

Hannover

Die Norddeutsche Landesbank ( Nord/LB) sieht im Geschäft mit erneuerbaren Energien große Wachstumschancen – gleichzeitig will sie ihr Risiko in diesem Bereich verringern. Die Bank werde künftig verstärkt darauf setzen, Hersteller von Windkraft- und Solaranlagen mit Investoren zusammenzubringen, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle am Freitag in Hannover. „Wir wollen mehr Neugeschäft, aber wir möchten es nicht unbedingt auf die eigene Bilanz nehmen.“ Eine Alternative sei, Kredite zu bündeln und dann als Verbriefung an Investoren weiterzuverkaufen.

Die Nord/LB zählt international zu den Top Ten für Projektfinanzierungen bei erneuerbaren Energien. In Deutschland hat das Geldinstitut 1991 mit der Finanzierung der ersten Windparks begonnen. Anderthalb Jahrzehnte später folgte es den Herstellern auf andere Märkte. Seit 2014 ist die Dependance in Singapur auch in Asien aktiv. „In dem Geschäft gibt es regionale Wurzeln, wir sind aber auch international ausgerichtet“, sagte Bürkle. „Damit ist der Bereich ein Musterbeispiel für die neue Ausrichtung der Bank.“

Die Nord/LB musste jüngst von ihren Trägern mit einer Finanzspritze von 3,6 Milliarden Euro unterstützt werden, nachdem sie durch marode Schiffskredite in eine Schieflage geraten war. In der Folge wird die Bank schrumpfen: Die Bilanzsumme soll von 147 auf 95 Milliarden Euro sinken. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich auf 2800 nahezu halbieren. Das Verbundgeschäft mit den Sparkassen bleibt ein Schwerpunkt der Aktivitäten. Die Hoffnungen ruhen neben der Finanzierung von Immobilien, Infrastruktur und Flugzeugen auch auf Ökostrom-Projekten.

Im globalen Ranking des Branchenportals Inspiratia rangierte die Nord/LB bei erneuerbaren Energien mit einem Kreditvolumen von 2 Milliarden Dollar zuletzt noch auf Platz vier. Weil Kredite mit Eigenkapital unterlegt werden müssen, werde sich die Bank hier künftig stärker zurückhalten, sagte Bürkle. „Wir sind überproportional an Provisionen interessiert.“ Anders ausgedrückt: Die Bank sieht sich als eine Art Finanzprojektierer. Sie will ihre engen Kontakte zu den Herstellern nutzen, um Aufträge zu akquirieren. Später sollen die Kredite gegen eine Gebühr auf andere Investoren verteilt werden.

Wachstumspotenzial sieht die Nord/LB auch bei nachhaltigen Finanzprodukten. Im Januar hat sie ihren ersten „grünen“ Pfandbrief nach Luxemburger Recht begeben, der ausschließlich auf Sicherheiten aus dem Bereich erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarparks basiert. Die Emission mit einem Volumen von 300 Millionen Euro sei vierfach überzeichnet gewesen, sagte der Leiter des Bereichs Structured Finance, Heiko Ludwig. „Der Markt ist geprägt von einem großen Appetit und hohem Anlagedruck – noch fehlt es jedoch an der Vielfalt der Angebote.“ Vor dem Hintergrund der in der breiten Öffentlichkeit geführten Klimadebatte werde das Interesse an innovativen grünen Finanzprodukten weiter zunehmen.

