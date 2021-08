Norddeutsche Landesbank weiterhin mit Verlusten

Hannover

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) schreibt weiter rote Zahlen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verbuchte das Geldinstitut nach Steuern einen Verlust von 45 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte es einen Gewinn von 6 Millionen Euro erzielt. Der Konzernumbau und damit verbundene Investitionen belasteten das Ergebnis, sagte Vorstandschef Thomas Bürkle. Andere Landesbanken wie etwa die BayernLB und die LBBW in Baden-Württemberg hingegen haben ihren Gewinn zuletzt kräftig gesteigert.

Ob die Nord/LB noch in diesem Jahr eine Trendwende schafft, ist unklar. Angesichts der weiterhin bestehenden Belastungen und möglicher Risikoaufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vermied Bürkle eine konkrete Ergebnisprognose. Nur wenn man beide Faktoren herausrechne, „gehen wir von einem positiven Ergebnis für das Gesamtjahr 2021 aus“, erklärte er. Auch auf Nachfrage wollte die Nord/LB die Angaben nicht konkretisieren. Dafür seien die Zeiten zu bewegt, sagte ein Sprecher. Bürkle betonte jedoch: „Positiv ist hervorzuheben, dass der Umbau des Konzerns nach Plan verläuft.“ Für das kommende Jahr erwartet der 68-Jährige eine „deutliche Ergebnisverbesserung“.

Schrumpfkur verordnet

Nach hohen Verlusten bei Schiffsfinanzierungen musste die Nord/LB 2019 von Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und der Sparkassen-Gruppe mit 3,6 Milliarden Euro gerettet werden. Die Landesbank absolviert seitdem eine Schrumpfkur mit Sparkurs und Stellenabbau. Die Bilanzsumme muss bis zum Jahr 2024 auf 95 Milliarden Euro sinken, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zuletzt 4500 auf 2800. Die Bilanzsumme wurde mittlerweile auf 117 Milliarden Euro verringert – vor sechs Monaten hatte sie bei rund 126 Milliarden Euro gelegen.

Der Verwaltungsaufwand sank nach Angaben des Geldinstituts in den ersten sechs Monaten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 2 Prozent auf 455 Millionen Euro. Allerdings musste die Bank einen Rückgang des Zinsüberschusses um 116 Millionen auf 427 Millionen Euro hinnehmen.

„Positiv ist hervorzuheben, dass der Umbau des Konzerns nach Plan verläuft“: Thomas Bürkle, Vorstandsvorsitzender der Nord/LB. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa (Archiv)

Bessere Ertragslage gefordert

Zum 1. Juli wurde die Deutsche Hypo vollständig in die Nord/LB integriert. Mit einem Neugeschäftsvolumen von mehr als 2,4 Milliarden Euro habe der Immobilienfinanzierer ein Rekordhalbjahr erreicht, erklärte der Vorstand. Bei den Flugzeugfinanzierungen zeichnen sich den Angaben zufolge Erholungstendenzen ab, nachdem der Markt wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen eingebrochen war. Daher sollen Flugzeugfinanzierungen ein wichtiges Geschäftsfeld bleiben.

„Überaus erfreuliche Geschäftsentwicklung in einigen Segmenten“: Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), zugleich Aufsichtsratschef der Nord/LB. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hob die aus seiner Sicht „überaus erfreuliche Geschäftsentwicklung in einigen Segmenten“ hervor. Das zeige, „dass sich die Bank am Markt behaupten kann“. Jetzt müsse die Nord/LB die „Ertragslage nachhaltig verbessern“, forderte der Aufsichtsratschef. Aus dem Landtag kamen kritischere Töne: „Die Nord/LB stellt weiterhin ein erhebliches Risiko für den Landeshaushalt und somit den Steuerzahler dar. Dieses Risiko muss deutlich minimiert werden“, sagte FDP-Finanzpolitiker Christian Grascha. Der Grünen-Finanzpolitiker Stefan Wenzel erklärte, die Bank sei „noch weit von ihren Zielen für 2024 entfernt“. Wenzel schätzt die Lage weniger positiv ein, als Hilbers sie darstellte. Die Grünen wollen Vertreter der Sparkassen in den Landtag zitieren. Die Sparkassen hatten kürzlich ihre Anteile an der Nord/LB abgeschrieben. Die Grünen wollen, dass die Sparkassen die Wertminderung im Landtag erklären.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Karl Doeleke