Der Sparkurs bei der Nordzucker AG zahlt sich offenbar aus: Zwar rechnet der Konzern auch im bis Ende Februar laufenden Geschäftsjahr 2019/2020 mit roten Zahlen, der operative Verlust werde aber deutlich niedriger ausfallen als im Vorjahr, wird Finanzvorstand Alexander Bott im unternehmenseigenen „Newsletter“ zitiert: „Es ist uns gelungen, die Talfahrt unserer Ergebnisse einzubremsen, und wir sind jetzt vorsichtig optimistisch.“ Im Vorjahr hatte der zweitgrößte Zuckerproduzent Deutschlands beim Ergebnis vor Steuern und Zinsen noch ein Minus von 58 Millionen Euro ausgewiesen.

Konzern will 200 Stellen streichen

Wegen des Preisverfalls bei Zucker hat der Konzern den Abbau von 200 seiner 700 Stellen in der Verwaltung angekündigt, insgesamt sollen die Kosten um 65 Millionen Euro sinken. Nordzucker beschäftigt nach eigenen Angaben 3200 Mitarbeiter an 18 Standorten in Europa. Zuletzt hatte sich der Zuckermarkt in Europa etwas erholt. Auch bei Futtermitteln und Bioethanol zeige der Trend nach oben. „Für das vierte Quartal rechnen wir damit, dass sich die besseren Preise, die wir in unseren neuen Kontrakten verhandeln konnten, noch stärker im Ergebnis niederschlagen werden“, erklärte Bott. „Im Geschäftsjahr 2020/2021 werden wir voraussichtlich wieder in die Gewinnzone kommen.“

Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres lag der operative Verlust bei 13 Millionen Euro. Darin ist die 2019 erworbene Mehrheitsbeteiligung an der australischen Mackay Sugar noch nicht enthalten; sie werde erst zum Geschäftsjahresende konsolidiert. Der Umsatz sank um 7,5 Prozent auf rund eine Milliarde Euro.

