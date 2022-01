Wolfsburg

Jetzt hat es auch den Volkswagen Konzern-Chef erwischt: Herbert Diess hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Ein VW-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des Online-Magazins „Business Insider“. Dem VW-Chef gehe es gut und er befinde sich in strenger Quarantäne. Seine Arbeit erledigt er derzeit aus dem Homeoffice.

Diess ist doppelt geimpft und auch bereits geboostert, trotzdem wurde bei ihm im Rahmen eines turnusmäßigen Tests in der vergangenen Woche das Corona-Virus festgestellt. Volkswagen fährt eine strenge Teststrategie, vor Vorstandssitzungen müssen sich die Teilnehmer beispielsweise einem PCR-Test unterziehen, an alle Beschäftigten werden regelmäßig Schnelltests ausgeteilt.

Diess ist nicht der erste prominente Fall bei Volkswagen

Sämtliche Menschen, mit denen Diess in jüngerer Zeit direkten Kontakt hatte, hätten sich ebenfalls auf Corona testen lassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen seien ausnahmslos negativ ausgefallen.

Wann der Konzern-Chef die Quarantäne verlassen kann, darüber entscheiden erneute Tests in den nächsten Tagen. Erwartungsgemäß müsste er in der nächsten Woche wieder an Präsenzterminen teilnehmen dürfen. Weil dann aber bei Volkswagen sowieso sitzungsfrei ist, wird ihm sein Wiedereinstieg erleichtert.

Herbert Diess ist indes nicht der einzige prominente Corona-Fall bei Volkswagen. Beinahe genau vor einem Jahr, im Januar 2021, hatte sich der damalige Betriebsratschef Bernd Osterloh mit dem Corona-Virus infiziert. Damals musst auch VW-Personalvorstand Gunnar Kilian in Quarantäne – ein Ansteckungsverdacht bestätigte sich bei ihm allerdings nicht. Dafür wurde auch Audi-Chef Markus Duesmann in der Vergangenheit schon positiv auf Corona getestet.

Von Steffen Schmidt/Wolfsburger Allgemeine Zeitung