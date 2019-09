Hannover

Das Verhältnis der Online-Kunden zur Lage der Paketboten ist zwiespältig: Auf der einen Seite meldet schon mal das schlechte Gewissen, wenn der Kurier spät am Abend die neueste Bestellung beim Versandhändler an die Tür bringt. Andererseits können nur wenige ihren Ärger unterdrücken, wenn wieder nur eine Benachrichtigung im Briefkasten steckt, obwohl sie den ganzen Tag zu Hause waren. Die oft miserablen Arbeitsbedingungen der Lieferanten werden dann nur selten als Entschuldigung akzeptiert.

Aus Sicht der Kunden obliegt der Schutz der letzten Glieder in der Bestellkette dem Gesetzgeber. Insofern ist der Bundesregierung der Beifall gewiss, wenn sie nun die Ausbeutung der Paketboten unterbinden will. Gelingen soll dies, indem die Paketdienstleister stärker in die Pflicht genommen werden, die Subunternehmer mit der Auslieferung beauftragen.

In der Theorie klingt das gut – ob es auch in der Praxis weiterhilft, wird sich an der Dichte der Kontrollen entscheiden. Wie Beispiele aus der Baubranche oder der Fleischwirtschaft zeigen, rekrutieren Subunternehmer bevorzugt Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die schlecht Deutsch sprechen und ihre Rechte nicht kennen. Auch im Fall der Paketboten gilt: Wo kein Kläger, da kein Richter. Nur wenn die Behörden die Einhaltung des Gesetzes regelmäßig überwachen, lässt sich das Los der Lieferanten verbessern.

