Die hannoversche Unternehmensgruppe GP Günter Papenburg plant eine umfangreiche Beteiligung beim Stahlkonzern Salzgitter AG. „Längerfristiges Ziel ist es, bei den Aktienanteilen mit dem Land Niedersachsen gleichzuziehen“, sagte Firmenchef Günter Papenburg der HAZ. Zuvor war er am Freitag in einer Ad-hoc-Meldung von Salzgitter mit den Worten zitiert worden, er könne sich vorstellen, in Abhängigkeit von der Marktentwicklung und den weiteren wirtschaftlichen Gegebenheiten in den kommenden zwölf Monaten weitere Stimmrechte zu erlangen.

Anteil von 10,1 Prozent

Das Land Niedersachsen ist aktuell mit einem Anteil von 26,5 Prozent der größte Aktionär bei dem Stahlkonzern; der Rest der Anteilsscheine befindet sich in Streubesitz. Davon hielt die Papenburg-Gruppe bisher 5 Prozent – doch nun wurde mitgeteilt, dass die Beteiligung auf 10,1 Prozent aufgestockt wurde. Verwirklicht Papenburg seine Pläne komplett, würde dies – gemessen am aktuellen Börsenkurs – eine Investition im mittleren dreistelligen Millionenbereich bedeuten, hieß es. „Wenn wir etwas anfassen, wollen wir es richtig tun. Wir glauben, dass wir dem Konzern helfen können“, sagte der Unternehmer.

Schwieriges Jahr für Salzgitter

Der Salzgitter-Konzern mit seinen insgesamt rund 22 600 Beschäftigten hat den Einbruch der Stahlnachfrage im Corona-Jahr 2020 massiv zu spüren bekommen. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Milliarden auf 7,1 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich stand vor Steuern ein Verlust von 196 Millionen Euro. Mittlerweile hat sich die Lage im Stahlgeschäft wieder verbessert. Im ersten Quartal des laufenden Jahres erzielte die Salzgitter AG wieder einen Gewinn. Zwischenzeitlich war über eine mögliche Fusion mit der Stahlsparte von Thyssenkrupp spekuliert worden – das Land sprach sich aber gegen einen solchen Zusammenschluss aus.

Papenburgs Unternehmensgruppe beschäftigt in 55 Tochterunternehmen rund 3800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und setzte zuletzt laut Bundesanzeiger etwa 863 Millionen Euro um. Tätigkeitsfelder sind etwa Rohstoffgewinnung und Baustoffproduktion, Tief-, Straßen-, Gleis- und Hochbau, Logistik und Baumaschinenhandel. In Hannover ist Papenburg unter anderem als Investor für das Großwohngebiet Wasserstadt im Stadtteil Limmer tätig.

Zusammenarbeit gibt es bereits

„Wir sehen gute Chancen, mit der Salzgitter AG Synergien zu erzielen“, sagte Papenburg. Als Beispiele nannte er etwa das Bau- und Auslandsgeschäft. Die Firmengruppe ist außer in Deutschland vor allem in Osteuropa und in asiatischen Ländern aktiv. Hinzu kommt das Recycling – so verwerte man bereits bei der Stahlproduktion anfallende Schlacken im Straßenbau. Die Salzgitter AG wollte sich zu dem Thema nicht äußern.

Der Stahlkonzern hat – neben der angespannten Marktlage in der Corona-Krise – auch mit einer anderen Herausforderung zu kämpfen: Unter dem Projektnamen Salcos soll die Stahlproduktion in mehreren Stufen bis 2050 kohlendioxidfrei werden. Kokskohle soll durch aus erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff ersetzt werden. Dies verlangt jedoch Milliardeninvestitionen.

