Nach einem schlimmen Jahr mit drastischen Einbußen in der Corona-Krise setzt die Touristikbranche auf eine Rückkehr der Urlauber. Obwohl rund drei Viertel der Reiseveranstalter und Reisebüros 2020 über Umsatzausfälle von 80 bis 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr klagen, wollen einer Umfrage des Branchenverbandes DRV zufolge nur weniger als 4 Prozent der Betriebe aufgeben. „Als Licht am Ende des Tunnels würde ich bezeichnen, dass die Hälfte der Unternehmen damit rechnet, dass das Geschäft im Sommer 2021 wieder anläuft“, sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes ( DRV), Norbert Fiebig.

Corona-Tests vor Antritt der Reise und umfassende Hygienekonzepte in den Zielgebieten sollen den Urlaubern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln – darüber hinaus zeigen sich die Anbieter bei den Buchungsbedingungen flexibler. Regelungen für kostenlose Umbuchungen und Stornierungen gehören zum Standard. Die HAZ gibt einen Überblick über die aktuellen Angebote führender Anbieter:

Tui Deutschland :

Der Marktführer will Urlauber bei Pauschalreisen bald zwischen zwei Tarifen wählen lassen: Bei dem normalen Preis will das Unternehmen weiterhin einen großen Teil der Anzahlung einbehalten, wenn Kunden ihre Reise kurzfristig absagen. Mit einem Flex-Tarif könnten Reisende solch einen Verlust vermeiden – sie müssten dafür aber einen Aufpreis in Kauf nehmen. Dieser Zuschlag werde sich voraussichtlich am Gesamtwert der Pauschalreise orientieren, erklärte das Unternehmen. Ein Flex-Tarif könnte bereits im Januar eingeführt werden.

Bei Pauschalreisen mit einem geplanten Reiseantritt bis zum 31. Oktober 2021 bietet die Tui noch kostenlose Stornierungen bis 14 Tage vor der Abreise an – diese Regelung gilt jedoch nur bis Ende dieses Jahres. Ob diese Frist noch einmal verlängert werde, stehe noch nicht fest, hieß es. Kunden, die bei der Tui Flüge und Hotels einzeln buchen, können sich bereits gegen einen Aufpreis flexible Stornierungsmöglichkeiten sichern.

DER Touristik :

Bei der zum Handelskonzern Rewe gehörenden DER Touristik – mit den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen und Meiers Weltreisen – gelten folgende Regelungen in der Corona-Krise: Für alle bis zum Jahresende eingegangenen Buchungen mit Abreisetermin bis Ende Oktober 2021 gibt es für Flugreisen eine kostenlose Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeit bis 14 Tage vor Reisebeginn. Für Eigenanreisen mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln gibt es diese Möglichkeiten bis sieben Tage vor Reisebeginn. Ob die DER-Gruppe auch Flex-Tarife anbieten werde, sei offen, sagte eine Unternehmenssprecherin. „Wie wir zukünftig auf Kundenwünsche und Marktgegebenheiten reagieren, entscheiden wir aufgrund der dynamischen Lage immer kurzfristig.“

FTI:

Auch bei der FTI-Group denkt man bereits über flexiblere Tarife und Bedingungen für Pauschalreisen nach. Grundsätzlich seien solche Modelle denkbar, sagte Vertriebschef Ralph Schiller. Aktuell garantiert der Reiseveranstalter, der als Spezialist für Ägypten gilt, bei einer bis zum Jahresende gebuchten Reise für den Zeitraum bis Ende Oktober 2021 die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Reisebeginn kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.

Alltours :

Bei dem Reiseveranstalter Alltours können die Kunden Pauschalreisen für die bis Ende März laufende Wintersaison bis 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren. Dies gilt für Buchungen seit dem 29. Mai dieses Jahres. Buchungen für den Sommer 2021 mit Abreisen von Anfang April bis Ende Oktober können bis zum 15. März kostenlos umgebucht oder storniert werden. Dies gelte für Neubuchungen seit dem 17. September 2020, teilte Alltours mit. Falls man Flugreisen absagen müsse, erhalten betroffene Kunden ihre geleisteten Zahlungen wahlweise als Rückerstattung oder als Gutschein zurück. Der Gutschein ist gültig für Abreisen bis Ende Oktober 2021. Kunden, die ihren Gutschein nicht einlösen, können sich den Betrag jederzeit auszahlen lassen.

Studiosus:

Der führende Studienreiseanbieter hat für alle Urlaube mit Abreise im Jahr 2021 ein „Corona-Kulanzpaket“ geschnürt, das auch für die zur Studiosus-Gruppe gehörende Veranstaltermarke Marco Polo gilt. Die Kunden müssen demnach keine Anzahlung leisten – der Reisepreis werde erst am 20. Tag vor Reiseantritt fällig, sagte Vertriebschef Guido Wiegand. Bis einen Monat vor Reisebeginn könne der Urlaub kostenlos storniert oder umgebucht werden. Bei einem positiven PCR-Test auf das Coranavirus innerhalb von 72 Stunden vor Abreise könnten die Kunden ihre Reise bis zum Tag der Abreise kostenlos stornieren.

